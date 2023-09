Sonderlob von Klopp: Gravenberch überragt bei Reds-Sieg

IMAGO/GEPA pictures/ Avni Retkoceri

Ryan Gravenberch (M.) feierte ein erfolgreiches Startelf-Debüt nach seinem Abschied vom FC Bayern

Wenige Wochen nach seinem Wechsel vom FC Bayern zum FC Liverpool hat Ryan Gravenberch sein Können erstmals angedeutet. Beim 3:1-Sieg in der Europa League bei LASK war er nach Meinung seines Teammanagers Jürgen Klopp sogar der beste Mann auf dem Feld.

Unter Thomas Tuchel bekam Ryan Gravenberch beim FC Bayern nicht die Einsatzzeiten, die er sich nach seinem Wechsel im Sommer 2022 erhofft hatte. Nur ein Jahr später war das Kapitel in München schon wieder vorbei, der Niederländer wechselte kurz vor dem Ende der Wechselfrist zum FC Liverpool, für den er zuletzt in der Premier League nach später Einwechslung seinen Einstand feierte.

Eine erste Duftmarke seines Könnens hat der zentrale Mittelfeldspieler nun bei seinem Startelf-Debüt für die Reds abgegeben. Beim Auswärtserfolg in Linz diktierte der 21-Jährige das Geschehen und zeigte sich sehr präsent auf dem Rasen - ganz zur Zufriedenheit seines Trainers.

Klopp am RTL-Mikrofon: "Gravenberch hat ein ganz tolles Spiel gemacht"

"Ryan Gravenberch hat ein ganz tolles Spiel gemacht unter schwierigen Umständen", sagte Teammanager Jürgen Klopp bei RTL nach dem Sieg in der Europa League. Der ehemalige Bayern-Profi agierte in Linz auf der Achterposition neben Harvey Elliott und Sechser Wataru Endo, der im Sommer vom VfB Stuttgart verpflichtet worden war.

Auch beim Sender "TNT" sprach Klopp ein Lob an Neuzugang Gravenberch aus: "Er hat es richtig gut gemacht. Für eine lange Zeit war er sicher der beste Mann auf dem Platz."

Zwar habe auch Gravenberch in der ersten Halbzeit, in der LASK durch Florian Flecker (14.) in Führung gehen konnte, wie seine Teamkollegen zweitweise den Faden verloren, dies sei aber "normal", so Klopp.

"Er ist so lange im Spiel geblieben, wie es ging. Er hatte viele gute Momente. Er hat das Tor für Lucho (Luis Díaz zum 2:1, Anm. d. Red.) vorgelegt, das war richtig gut. Dafür, dass er seine Mannschaftskollegen noch nicht wirklich gut kennt, sah das richtig gut aus", fügte der Reds-Boss an. Nach 75 Minuten war für Gavenberch Feierabend.

Der FC Liverpool hatte für Ryan Gravenberch tief in die Tasche gegriffen und rund 40 Millionen Euro an den FC Bayern überwiesen. Die Münchner hatten ein Jahr zuvor 18,5 Millionen Euro an Ajax Amsterdam gezahlt.