LIVE: Wie bringen Sie das DFB-Team auf Kurs, Herr Nagelsmann?

Julian Nagelsmann ist der neue Bundestrainer

Die Katze ist aus dem Sack! Julian Nagelsmann tritt die Nachfolge von Hansi Flick als Bundestrainer an. Das verkündete der DFB am Freitag. Passend zur Meldung hat die Chefetage des Deutschen Fußball-Bunds um Präsident Bernd Neuendorf zur Pressekonferenz geladen. Auf dem Podium werden sich dann auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Nagelsmann selbst einfinden.

Auf sport.de könnt ihr die PK des DFB ab 12:00 Uhr im LIVE-Stream (öffnet sich oben im Artikelbild) verfolgen.

Was die seit Tagen lautstark von den Dächern der Bundesrepublik pfiffen, ist nun auch von offizieller Seite bestätigt: Julian Nagelsmann wird der neue Bundestrainer.

Schon zu Wochenbeginn vermeldeten "Bild" und "kicker" übereinstimmend, der 36-Jährige werde die Nachfolge von Hansi Flick antreten, der nach dem 1:4-Debakel im Testspiel gegen Japan vor zwei Wochen von seinen Aufgaben beim DFB entbunden worden war.

Nagelsmann, der bis zu seiner Entlassung Ende März den FC Bayern München trainierte, soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bis zur Heim-EM im kommenden Jahr betreuen. Sein Vertrag endet offiziell am 31. Juli 2024. Wie es darüber hinaus weitergeht, ist noch offen.

"Wir haben eine Europameisterschaft im eigenen Land. Das ist etwas Besonderes - etwas, das alle paar Jahrzehnte mal vorkommt. Dieser Tatsache, ein großartiges Turnier in einem großartigen Land zu haben, ordne ich alles unter. Ich habe große Lust, diese Herausforderung anzunehmen. Der Auftritt in Dortmund war der Anfang. Wir werden im kommenden Jahr ein eingeschworener Haufen sein", wird Nagelsmann in der offiziellen Mitteilung des DFB zitiert.

Bundestrainer-Suche: FC Bayern spielt gewichtige Rolle

Eine gewichtige Rolle bei der Verpflichtung Nagelsmanns spielte auch der FC Bayern. Beim deutschen Rekordmeister stand der 36-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag. Der Kontrakt in München wurde nun aufgelöst. Somit wurde für den DFB auch keine Ablösezahlung an den deutschen Rekordmeister fällig. Allerdings fließt laut "Bild" eine Einmalzahlung in Höhe von ein bis eineinhalb Millionen Euro an Nagelsmann.

Beim DFB soll Nagelsmann rund 3,5 Millionen Euro kassieren und damit deutlich weniger als in München.

Nagelsmanns Debüt als Bundestrainer würde schon in knapp drei Wochen erfolgen. Am 14. Oktober trifft das DFB-Team in einem Testspiel auf die USA. Vier Tage später folgt ein weiteres Testmatch gegen Mexiko.