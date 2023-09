Mit Julian Nagelsmann? DFB lädt zur Pressekonferenz

IMAGO/Markus Fischer

Julian Nagelsmann soll neuer Bundestrainer werden

Tritt Julian Nagelsmann wirklich die Nachfolge von Hansi Flick als Bundestrainer an? Eine Antwort auf diese Frage könnte es schon am heutigen Freitag geben. Die Chefetage des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) um Präsident Bernd Neuendorf hat zur Pressekonferenz geladen. Auf dem Podium sollen sich dann auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler und sogar Nagelsmann selbst einfinden.

Die Spatzen pfeifen es seit Tagen von den Dächern: Julian Nagelsmann soll der neue Bundestrainer werden. Wie "Bild" und "kicker" zu Wochenbeginn übereinstimmend berichteten, wird der 36-Jährige die Nachfolge von Hansi Flick antreten, der nach dem 1:4-Debakel im Testspiel gegen Japan vor zwei Wochen von seinen Aufgaben beim DFB entbunden worden war.

Nagelsmann, der bis zu seiner Entlassung Ende März den FC Bayern München trainierte, soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bis zur Heim-EM im kommenden Jahr betreuen. Wie es darüber hinaus weitergeht, ist noch offen.

Letzte Zweifel, ob es sich bei der PK tatsächlich im die Vorstellung des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann handelt, räumten Medienberichte am Freitag aus. "Bild" und "Sky" enthüllten, dass neben DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler auch der neue Bundestrainer selbst sprechen wird.

Bislang hatte Völler lediglich bestätigt, dass er, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und der Ex-Bayern-Coach sich in dieser Woche getroffen hätten. Details zum Verlauf der Gespräche nannte der Verband allerdings nicht.

Sicher ist eines: Am Freitagmorgen kamen die DFB-Verbandsgremien in Frankfurt am Main zusammen. Die Bestätigung der Personalie Nagelsmann durch Präsidium, Aufsichtsrat und Gesellschafterausschuss gilt als Formsache.

Bundestrainer-Suche: FC Bayern spielt gewichtige Rolle

Eine gewichtige Rolle bei der Verpflichtung Nagelsmanns spielt auch der FC Bayern. Beim deutschen Rekordmeister steht der 36-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag. Die Münchner sollen dem Vernehmen nach aber bereit sein, auf eine Ablöse zu verzichten. Zuletzt hieß es sogar, der deutsche Rekordmeister zahle Nagelsmann eine Abfindung in Höhe von rund einer Millionen Euro. Beim DFB soll Nagelsmann rund 3,5 Millionen Euro kassieren und damit deutlich weniger als in München.

Nagelsmanns Debüt als Bundestrainer würde schon in knapp drei Wochen erfolgen. Am 14. Oktober trifft das DFB-Team in einem Testspiel auf die USA. Vier Tage später folgt ein weiteres Testmatch gegen Mexiko.