Hintergründe zur Haller-Krise beim BVB enthüllt

IMAGO/Blatterspiel

Sebastien Haller ist beim BVB außer Form

Sébastien Haller ist eines der Gesichter des durchwachsenen Saisonstarts von Borussia Dortmund. Intern sollen die Gründe für die Formschwäche des Torjägers bekannt sein - und Haller soll bereits Maßnahmen ergriffen haben.

Vier Bewährungschancen von Beginn an erhielt Sébastien Haller in dieser Saison von Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic in der Bundesliga. Viermal enttäuschte der ivorische Nationalspieler auf ganzer Linie. Kein einziges Tor gelang dem in der vergangenen Rückrunde noch so treffsicheren BVB-Angreifer.

Beim Champions-League-Auftakt bei Paris Saint-Germain musste Haller fast schon folgerichtig auf der Bank Platz nehmen. Als Einwechselspieler zum Einsatz kam der 29-Jährige bei der 0:2-Pleite nicht.

Laut "Bild" sind die Gründe für Hallers Formkrise im Verein ein offenes Geheimnis. Der 1,91-Meter-Mann sei nicht fit, könne deswegen seine zweifellos vorhandenen Fähigkeiten und großen Qualitäten derzeit nicht abrufen, sei zu hören.

Völlig überraschend kommt die Leistungsdelle für die BVB-Bosse nicht. In der Chefetage soll allen Beteiligten klar sein, dass solche Entwicklungen nach Hallers Hodenkrebs-Erkrankung im vergangenen Jahr zu erwarten sind.

BVB: Sébastien Haller ergreift Maßnahmen

Dem Bericht zufolge hat der Profi seinerseits bereits Maßnahmen ergriffen: Einmal pro Woche lege er eine private Extraschicht mit seinem Fitness-Coach Tanguy Fleury ein, heißt es. Mit ihm arbeitet Haller nach eigenen Angaben bereits zusammen, seit er 15 Jahre alt ist.

"Mir hat es immer gutgetan, jemanden mit einem großen Herzen um mich herum zu haben, der genau so erfolgshungrig ist wie ich. Er unterstützt mich nicht nur bei meiner Fitness und mit seinen Behandlungen, sondern er bringt mich vor allem mental weiter", lobte er Fleury einmal in einem Interview mit "Sport Bild".

Klar ist: Hallers Konkurrenz schläft nicht. Niklas Füllkrug konnte zuletzt bei Joker-Einsätzen, wie beim 4:2-Erfolg in Freiburg oder gegen PSG, durchaus Pluspunkte sammeln. Dahinter pocht auch Youssoufa Moukoko auf Einsatzchancen.