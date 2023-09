Wunschspieler zum FC Bayern? Coach lässt aufhorchen

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Palhinha (r.) stand kurz vor dem Wechsel zum FC Bayern

In der zurückliegenden Transferperiode platzte der Wechsel von Joao Palhinha vom FC Fulham zum FC Bayern in buchstäblich letzter Minute - und soll für den Winter wieder ein Thema sein. Fulhams Coach Marco Silva hat sich nun zu der spannenden Personalie geäußert.

"Ich kann die Zukunft nicht beeinflussen", sagte der Portugiese am Donnerstag auf einer Pressekonferenz des Londoner Klubs. "Wenn du große Angebote erhältst von großen Klubs, dann wird es immer Spekulationen geben. Was im Januar oder im kommenden Sommer passiert, das kann ich nicht kontrollieren. Der Klub hat die Kontrolle."

Palhinha werde bis auf Weiteres aber für Fulham auflaufen, "er ist ein Schlüsselspieler für uns", sagte Silva.

Den 28-Jährigen hatte Thomas Tuchel zuletzt als Wunschspieler für die in seinen Augen vakante Sechserposition im Kader des FC Bayern ausgemacht. Satte 65 Millionen Euro wollten die Münchner für Palhinha nach Fulham überweisen. Obwohl er bereits an der Säbener Straße weilte, ging der Deal aber nicht über die Bühne.

Hintergrund: Fulham konnte keinen Ersatz mehr für Palhinha verpflichten und gab kein grünes Licht für seinen Transfer. Somit reiste der Profi unverrichteter Dinge wieder aus München ab.

Neuer Anlauf des FC Bayern bei Joao Palhinha?

Zuletzt verdichteten sich aber die Anzeichen, dass der FC Bayern im Winter-Wechselfenster einen neuen Anlauf bei Palhinha wagen könnte - und das, obwohl dieser seinen Vertrag bei Fulham inzwischen bis 2028 verlängert hatte.

Zuletzt gab Palhinha in einem Interview mit Vereinsmedien zu, sein größter Traum im Fußball sei es "für die besten Vereine der Welt zu spielen". Er sei aktuell jedoch "glücklich" in Fulham. "Das Wichtigste für mich ist die Gegenwart, und ich bin bereit, neu anzufangen", so der Portugiese.

Bayerns neuer Sportdirektor Christoph Freund hatte sich gegenüber "DAZN" zu Palhinhas Vertragsverlängerung bei Fulham geäußert. "Aktuell bedeutet das gar nichts", so der Kaderplaner.