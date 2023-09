1. FC Nürnberg verlängert mit Rebbe

FIRO/SID

Rebbe (l.) und Hecking arbeiten weiter zusammen

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat den Vertrag mit Sportdirektor Olaf Rebbe verlängert.

Über die Dauer des neuen Arbeitspapiers machte der Club keine Angaben. Rebbes bisheriger Vertrag wäre am Jahresende ausgelaufen. Unter anderem sämtliche Transfers fallen in Zusammenarbeit mit Sportvorstand Dieter Hecking in den Verantwortungsbereich des 45-Jährigen.

"Gerade auf der Position des Sportdirektors ist Kontinuität extrem wichtig. Nur so ist unter anderem aus meiner Sicht auch möglich, unseren eingeschlagenen Weg erfolgreich weitergehen zu können", sagte Hecking.

Rebbe war vor zweieinhalb Jahren nach Franken gewechselt. Zuvor hatte er unter anderem beim Bundesligisten VfL Wolfsburg sowie beim englischen Klub Huddersfield Town und PAOK Saloniki in Griechenland ebenfalls als Sportdirektor gearbeitet.