LIVE: Droht der nächste Rückschlag, Herr Terzic?

IMAGO/Fotostand / Hettich

Edin Terzic tritt mit dem BVB gegen den VfL Wolfsburg an

Wenn der VfL Wolfsburg am Samstag (15:30 Uhr) bei Borussia Dortmund gastiert, kann man von einem wegweisenden Duell sprechen. Vizemeister BVB gewann zuletzt war 4:2 gegen den SC Freiburg und verlor 2023/24 ohnehin noch kein Ligaspiel. Nach Remis gegen den VfL Bochum und dem 1. FC Heidenheim können sich die Borussen allerdings keine weiteren Patzer erlauben, will man den FC Bayern und Co. nicht frühzeitig aus den Augen verlieren.

Heute ab 12:30 Uhr stellt sich Coach Edin Terzic auf der Spieltags-PK den Fragen der Presse. sport.de fasst die wichtigsten Aussagen an dieser Stelle im LIVE-Blog zusammen:

+++ VfL Wolfsburg gehört zu den Lieblingsgegnern des BVB +++

Auf dem Papier scheint das Duell schon zu Gunsten des BVB entschieden zu sein.

Von den letzten 15 Liga-Heimspielen gegen den VfL Wolfsburg verlor Dortmund nur eines (vier Remis, zehn Siege). Die letzten fünf Begegnungen vor heimischer Kulisse gewann Dortmund 2:0, 3:0, 2:0, 6:1 und 6:0.

Wolfsburg kassierte in seiner gesamten Bundesliga-Geschichte zudem nur gegen den FC Bayern mehr Pleiten und Gegentore als gegen die Schwarzgelben. Bei 32 Siegen erzielte der BVB 114 Tore.

+++ Baut der BVB seine Serie aus? +++

Auch wenn zuletzt nicht alles nach Plan verlief, ist der BVB in der Liga saisonübergreifend seit zwölf Partien ungeschlagen. Auf dieser Bilanz kann man sich am Samstag allerdings nicht ausruhen. Ein Sieg muss her.

+++ BVB gegen PSG vollkommen chancenlos +++

Dass man noch nicht richtig in der Saison angekommen ist, untermauerte der zahn- und harmlose Auftritt des BVB unter der Woche bei Paris Saint-Germain.

Zum Auftakt der Gruppenphase der Champions League konnte der Bundesligavertreter PSG zu keiner Zeit ernsthaft Paroli bieten und verlor hochverdient mit 0:2.

Es war nicht der erste maue Auftritt in den vergangenen Wochen. Der Druck auf Terzic ist bereits spürbar.