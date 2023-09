Völler schwärmt von "Wunschkandidat" Nagelsmann

Mika Volkmann via www.imago-images.de

Völler (l.) und Nagelsmann im Gespräch

Ein "Wunschkandidat" mit "Energie" und "Persönlichkeit": DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat den neuen Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann in höchsten Tönen gelobt.

"Er ist nicht nur ein absoluter Fußball-Fachmann, sondern hat auf all seinen Stationen - in für einen Cheftrainer sehr jungen Jahren - bereits bewiesen, dass er eine Mannschaft und das gesamte Umfeld motivieren und mitreißen kann", sagte Völler in der offiziellen Pressemitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag.

Nagelsmann sei nach der Freistellung von Hansi Flick "unser Wunschkandidat als Bundestrainer" gewesen, sagte Völler, der nach Flicks Aus die Nationalmannschaft für ein Spiel (2:1 gegen Frankreich) übernommen hatte. "Sein Feuer für den Fußball ist spürbar und ansteckend – ebenso wie bei seinen beiden Co-Trainern Benjamin Glück und Sandro Wagner, dessen große Energie ich zuletzt selbst erleben durfte."

Völler ist überzeugt: "Julian Nagelsmann wird mit seinen Qualitäten und seiner Persönlichkeit an entscheidender Stelle dazu beitragen, dass wir alle gemeinsam im Sommer eine tolle Europameisterschaft im eigenen Land erleben werden."

DFB-Präsident Bernd Neuendorf stimmte zu: "Julian Nagelsmann ist ein herausragender Trainer, der seine neue Aufgabe mit höchster Motivation angeht." Er sei überzeugt, dass Nagelsmann "dafür sorgen wird, dass die Nationalmannschaft ihre Fans begeistert und die EURO auch sportlich ein Erfolg wird".