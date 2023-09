Dank an FC Bayern: DFB-Führung liefert Nagelsmann-Details

IMAGO/Jan Huebner

Die DFB-Spitze hat Julian Nagelsmann (M.) als neuen Bundestrainer vorgestellt

Julian Nagelsmann wurde am Freitagmittag vom DFB als neuer Bundestrainer vorgestellt. Verbandspräsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler gaben auf der Pressekonferenz weitere Details und Hintergründe preis.

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung des Deutsche Fußball-Bunds hat am Freitag Julian Nagelsmann als Bundestrainer bestätigt.

"Es war ein gemeinsamer und einstimmiger Entschluss" der DFB-Spitze, unterstrich Verbandspräsident Bernd Neuendorf. Positiv hob der 62-Jährige hervor, dass Nagelsmann sich dem Gremium gleich persönlich vorgestellt habe.

Anschließend sei sein bis zum 31. Juli 2024 gültiger Vertrag unterzeichnet worden. Julian Nagelsmann führt die deutsche Nationalmannschaft somit vorerst nur bis zur Heim-Europameisterschaft, anschließend entscheiden beide Seiten über die Zukunft.

Treffen mit Nagelsmann fruchtete direkt

Zum Prozess, einen Nachfolger von Hansi Flick zu finden, führte Neuendorf aus: "Es ging los mit der Niederlage gegen Japan, als Rudi (Völler, Anm. d. Red.), Aki Watzke und ich uns Gedanken gemacht haben. Wir haben zunächst einmal geschaut, wie die finanzielle Seite aussieht und wie die Laufzeit aussehen soll. Und ob wir auf mehrere Kandidaten gleichzeitig zugehen sollen oder uns auf einen Kandidaten konzentrieren. Wir waren uns in allen Punkten einig. Unser erster Kandidat war Julian Nagelsmann."

Es sei dann am vergangenen Dienstag zu einem persönlichen Treffen in Köln gekommen, allerdings ohne Hans-Joachim Watzke, der mit Borussia Dortmund in Paris war.

Man habe sofort "gespürt, dass wir eine gemeinsame Mission haben. Dem verschreiben wir uns", so Neuendorf: "Mit Julian kann etwas sehr Positives rund um die Nationalmannschaft passieren. Das kann und wird ihm gelingen."

Lobend hob der DFB-Präsident hervor, dass Nagelsmann noch am Freitag im Rahmen des Fußballtags der Amateure gleich seinen ersten offiziellen Termin als Bundestrainer wahrnimmt: "Dafür bin ich ihm dankbar."

Völler lobt Rolle des FC Bayern

Laut DFB-Sportdirektor Rudi Völler wäre die Verpflichtung des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann ohne die Mithilfe des hochbezahlten Coaches und seines Ex-Klubs Bayern München derweil nur schwer möglich gewesen. "Julian selbst und sein Management sind uns unglaublich entgegengekommen, das war so in der Form nicht zu erwarten", sagte Völler bei der Vorstellung in Frankfurt. Auch den Bayern gebühre Lob: "Die haben wunderbar mitgespielt".

Der finanziell angeschlagene DFB muss weiter für den freigestellten Hansi Flick bezahlen, dessen Nachfolger Nagelsmann soll 400.000 Euro im Monat bekommen und damit auf viel Geld im Vergleich zu seinem noch bis 2026 laufenden Vertrag in München verzichten.

"Es war im Grunde ein Glücksfall, dass wir nach der Trennung von Hansi Flick, zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt, einen Trainer auf dem freien Markt hatten, der bereit war einzuspringen", stellte Rudi Völler außerdem klar: "Wir wissen, dass Julian Anfragen von internationalen Topklubs hatte und noch bekommen hätte. Auch wenn er noch ein junger Trainer ist, hat er schon fast acht Jahre Erfahrung auf dem Buckel."

Völler habe im Vorfeld "auch mit vielen telefoniert, die ihn als Trainer hatten", so der Sportdirektor: "Da habe ich auch nichts dem Zufall überlassen."