BVB gibt ernüchterndes Sabitzer-Update

AFP/SID/FRANCK FIFE

Marcel Sabitzer verletzte sich beim BVB-Gastspiel in Paris

Beim enttäuschenden Auftritt zum Auftakt der Gruppenphase der Champions League bei Paris Saint-Germain (0:2) musste Borussia Dortmund die meiste Zeit ohne Neuzugang Marcel Sabitzer auskommen, den BVB-Coach Edin Terzic infolge einer Verletzung bereits nach 14 Minuten vom Platz nehmen musste. Nun deutete Terzic an, dass der Österreicher länger ausfallen könnte.

"Marcel hat eine Muskelverletzung und wird sicher einige Tage ausfallen", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bereits am Dienstag nach der Pleite in Paris bei "Amazon Prime". Terzic ergänzte, Sabitzer habe "einen Stich in den Adduktoren gespürt".

Am Freitag wollte sich Terzic nun immer noch nicht so richtig in die Karten schauen lassen, bestätigte aber, dass Sabitzer für die Partie gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr) keine Option sei und deutete an, dass eine längere Pause drohen könnte.

"Wir werden sehr vorsichtig mit der Ausfallzeit sein. Es ist keine große Verletzung. Die nächsten Spiele wird es definitiv eng", so der Coach des BVB.

Der BVB will und sollte nichts überstürzen

Angesichts der nicht gerade kleinen Verletzungsakte Sabitzers ist es nicht verwunderlich, dass der BVB nichts überstürzen will. Allein bei seiner kurzen Leihe zu Manchester United in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit verpasste der 29-Jährige acht Pflichtspiele aufgrund von Blessuren.

Gegen Wolfsburg könnte mit Felix Nmecha ebenfalls ein Sommer-Neuzugang in die Bresche springen und Sabitzers Platz in der Startformation einnehmen. Der 22-Jährige, den die Schwarzgelben ausgerechnet vom kommenden Gegner loseisten, findet in Dortmund bislang allerdings noch nicht in die Spur.

"Felix hatte keine leichte Vorbereitung. Er musste immer wieder pausieren und hatte Probleme aus Wolfsburg mitgebracht", erklärte Terzic die Schwierigkeiten. Allerdings sehe man im Training, "wozu er imstande ist" und dass er eine "offensive Waffe" sein könne, ergänzte der BVB-Coach: "Es geht jetzt darum, ihn ins Spiel zu integrieren, dass er immer mehr die Abläufe kennenlernt."