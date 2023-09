IMAGO/Revierfoto

Harry Kane trifft mit dem FC Bayern auf den VfL Bochum

Der 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga hält für den FC Bayern ein Heimspiel parat. Die Münchner empfangen am Samstag (15:30 Uhr) den VfL Bochum, der nach einer derben 0:5-Klatsche gegen den VfB Stuttgart zum Ligastart seit inzwischen drei Bundesliga-Partien ungeschlagen ist. Unter anderem rang man Vizemeister BVB ein Unentschieden ab. Wo wird das Spiel des FC Bayern gegen den VfL Bochum im Fernsehen und Stream übertragen?

Die Favoritenrolle ist, wie so häufig wenn der FC Bayern beteiligt ist, klar verteilt. Die ungeschlagenen Münchner treten als Tabellenzweiter an, den Gast aus dem Ruhrgebiet hat man nach vier absolvierten Spielen schon deutlich distanziert. Der VfL Bochum sammelte bislang drei Zähler, der deutsche Rekordmeister zehn.

Ängstlich zeigte sich Bochums Coach Thomas Letsch ob der geballten Starpower um Superstürmer Harry Kane und Co. im Vorfeld allerdings keineswegs. Vor allem für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft hatte Letsch ein paar Worte im Köcher: "Er ist schwer zu verteidigen, aber wir haben sehr zweikampfstarke Spieler in der Defensive", so der 55-Jährige.

Der Respekt ist dennoch groß: "Harry Kane ist nicht umsonst der Toptransfer des FCB und einer der besten Mittelstürmer der Welt. Wir dürfen die Bayern aber auch nicht nur auf Kane reduzieren. Der FCB hat eine brutale Qualität, egal in welchem Mannschaftsteil. Wir wissen, was auf uns zukommt", betonte Letsch.

Wird der FC Bayern seiner Favoritenrolle gegen den VfL Bochum gerecht? Bekommen die Gäste den bayerischen Superstar Harry Kane in den Griff? Und wo wird die Partie live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft FC Bayern vs. VfL Bochum live im TV und Stream