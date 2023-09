Bericht: Bayern-Reservist "langsam angefressener"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Matthijs de Ligt (r.) ist beim FC Bayern nicht mehr gesetzt

Matthijs de Ligt hat beim FC Bayern aktuell keinen leichten Stand. Der Abwehrspieler muss sich unter Cheftrainer Thomas Tuchel mit einer Ersatzrolle begnügen. Dieser Umstand geht offenbar nicht spurlos am Niederländer vorbei.

Wie "Bild" berichtet, soll de Ligt "langsam angefressener" werden. Der 24-Jährige bringt es in der laufenden Saison gerade einmal auf 81 Pflichtspielminuten für den FC Bayern. Dayot Upamecano sowie Neuzugang Minjae Kim haben in der Innenverteidigung aktuell die Nase vorn.

De Ligt bleibt unterdessen nichts anderes übrig, als auf seine Chance zu warten. "Für ihn ist die Situation aktuell natürlich nicht so einfach, er will spielen", reagierte Bayerns neuer Sportdirektor Christoph Freund im Interview mit der "Sport Bild" auf die Situation des 42-fachen Nationalspielers.

Gleichzeitig zeigte sich der 46-Jährige davon überzeugt, dass de Ligt "noch ganz viele Spiele machen wird innerhalb der nächsten Monate". Die nächste Gelegenheit hierfür bietet sich am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum.

FC Bayern: Cheftrainer Thomas Tuchel lobt Matthijs de Ligt

Cheftrainer Tuchel wollte sich im Vorfeld des Duells nicht in die Karten schauen lassen, fand jedoch lobende Worte für den Defensivspezialist.

"Matthijs hat 100 Prozent verdient, zu spielen. Er ist in Form. Natürlich ist ihm persönlich das zu wenig, aber er ist ein Teamplayer. Jeder muss jederzeit bereit sein. Das macht Matthijs, deshalb ist alles gut", so der 50-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag.

Fakt ist: De Ligt hat den Anspruch, Stammspieler zu sein. Der Oranje-Star war im vergangenen Sommer für rund 67 Millionen Euro von Juventus Turin zum FC Bayern gewechselt. In seiner ersten Saison in München zählte de Ligt zum Stammpersonal, zählte in einer turbulenten Spielzeit zu den Leistungsträgern.