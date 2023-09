Schweinsteiger gibt Nagelsmann klaren Ratschlag

IMAGO/Germany v France

Bastian Schweinsteiger wurde mit der Nationalmannschaft Weltmeister

Julian Nagelsmann beerbt Hansi Flick als Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Bastian Schweinsteiger, Vereinslegende des FC Bayern und Weltmeister von 2014, sieht das Engagement des 36-Jährigen beim DFB als eine "große Chance".

"Er ist ein Trainer, der auch sehr viel von seiner Energie lebt", sagte Schweinsteiger über Nagelsmann in der "Sportschau": "Er hat seine Mannschaften fußballerisch immer sehr offensiv spielen lassen." Zudem hätten die ehemaligen Teams "eine gesunde Aggressivität" an den Tag gelegt, so der TV-Experte weiter.

Gleichzeitig betonte Schweinsteiger, dass bei einem großen Turnier wie der kommenden Europameisterschaft die Defensive der entscheidende Faktor sei.

"Daher würde ich ihm raten, dass man nach vorne auch einen guten Fußball zeigt, aber was sehr entscheidend bei so einem Turnier ist, dass man eben defensiv gut steht und gut verteidigt. Das ist meistens der Schlüssel zum großen Erfolg", meinte der 39-Jährige.

Julian Nagelsmann beim FC Bayern freigestellt

Zuletzt arbeitete Nagelsmann für den FC Bayern, wo er Ende März freigestellt wurde. "Das Geschäft ist hart. Wir wissen ja, wie es bei Bayern München ist. Wenn es da ein bisschen nicht läuft, dann wird es immer schwierig. Aber er hat jetzt die große Chance, mit der Nationalmannschaft erfolgreich zu sein und als Trainer nochmal zu wachsen", analysierte Schweinsteiger.

"Wenn er die Fehler, die er vielleicht bei Bayern München gemacht hat, bei der Nationalmannschaft nicht mehr macht, sich verbessert und sich auch manchmal einsichtig zeigt, dann glaube ich, wird er Erfolg haben", fügte der Weltmeister von 2014 hinzu.

Nagelsmann hat beim DFB einen Vertrag bis zum 31. Juli 2024 unterzeichnet. Bis zur Heim-Europameisterschaft bleibt nicht mehr viel Zeit, um die Nationalmannschaft wieder auf Kurs zu bringen.