Nagelsmann bedankt sich bei Bayern-Fans

IMAGO/osnapix

Julian Nagelsmann bedankt sich bei den Bayern-Fans

Julian Nagelsmann soll in seiner neuen Rolle als Bundestrainer die deutsche Nationalmannschaft zu einer erfolgreichen EM führen. Bevor es beim DFB-Team so richtig losgeht, dankte er nochmal den Fans des FC Bayern.

Der frühere Trainer des FC Bayern schrieb bei Instagram mit viel Vorfreude über seinen neuen Job beim DFB. "Ich freue mich sehr und bin unfassbar stolz nun Trainer des DFB-Team zu sein", so der 36-Jähirge. Es sei ein "riesiges Privileg" die Nationalmannschaft bei einer Heim-EM trainieren zu dürfen.

Er appellierte an die Emotionen der Fußball-Anhänger in Deutschland. "Bis zum Turnier und dem Eröffnungsspiel in München ist noch ein langer Weg, den wir mit dem zurückgewonnenen Glauben aus dem letzten Spiel gegen Frankreich nun angehen und den Glaube innerhalb der Mannschaft und in Deutschland festigen wollen. Wir wollen die Menschen und die Fußballnation mit unserem Fußball begeistern und mitreißen."

Damit es mit dem neuen Job klappte, seien Nagelsmann und der FC Bayern dem DFB entgegengekommen, hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler auf der Vorstellungs-PK erklärt. "Julian selbst und sein Management sind uns unglaublich entgegengekommen, das war so in der Form nicht zu erwarten", sagte Völler bei Nagelsmanns Vorstellung. Auch den Bayern gebühre Lob: "Die haben wunderbar mitgespielt".

Bei den Bayern war Nagelsmann im März rausgeflogen. Die Zeit bei den Bayern ist nun also auch hochoffiziell vorbei. Dies nutzte Nagelsmann dazu, einige Worte an die Fans zu richten.

Nagelsmann: "Eine besondere Zeit"

"Gleichzeitig endet mit meinem Amtsantritt beim DFB, nun auch ganz offiziell, das Kapitel FC Bayern für mich. Ich möchte mich von euch, liebe Bayern-Fans, verabschieden. Es war eine besondere Zeit, für die ich mich bedanken möchte", schrieb der neue Bundestrainer. "Ich bin heiß auf ein unglaublich großes Abenteuer und freue mich auf und über eure Unterstützung."

Sein DFB-Debüt feiert Nagelsmann auf der USA-Reise (9. bis 18. Oktober) des Teams. Nagelsmann will die Tour "nicht blauäugig angehen" und die vor allem auch die Belastung steuern. "Wir müssen jede Einheit nutzen, um die Atmosphäre zu entwickeln."