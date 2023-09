Real nimmt nächsten Bayern-Star ins Visier

IMAGO

Mathys Tel kommt beim FC Bayern immer besser zurecht

Der Transfersommer 2023 ist zwar längst Geschichte, an der Gerüchtefront herrscht aber weiter Hochbetrieb. Auch rund um den FC Bayern wird in diesen Tagen fleißig spekuliert. Unter anderem dabei im Fokus: Mathys Tel. An ihm soll Real Madrid plötzlich Interesse zeigen.

Mathys Tel ist beim FC Bayern ohne Frage einer der großen Gewinner des Saisonstarts. Mit der Ankunft von Harry Kane sahen viele die Zeit des jungen Stürmers in München schon enden, doch nach seinen durchweg überzeugenden Joker-Einsätzen in den letzten Wochen hat sich der Wind gedreht.

Die ausgezeichneten Auftritte des 18-Jährigen haben sich allerdings auch bei anderen Klubs herumgesprochen. Für sie wird Tel plötzlich richtig interessant. Auch Real Madrid soll zu den Klubs gehören, die den Franzosen nun verstärkt auf dem Radar haben. Das zumindest berichtet "Defense Central".

Wechselt Tel vom FC Bayern zu Real Madrid?

Das Portal behauptet, die Scouts der Königlichen seien von Tel sehr angetan und von dessen Fähigkeiten begeistert. Laut des Berichts sind sie zu dem Schluss gekommen: Tel hat das Potenzial, um ein Top-Spieler zu werden. Er sei ein Rohdiamant, der im Schatten von Harry Kane geschliffen werden könnte.

Schon im Sommer 2024 könnte Tel bei Real Madrid landen, spekuliert das Portal, das in diesem Zuge auf die komplizierte Stürmersuche der Königlichen verweist. Stand heute gehen sie in Madrid davon aus, dass Kylian Mbappé im nächsten Jahr ablösefrei kommt. Wirklich sicher können sie sich dabei allerdings nicht sein. Daher schaut sich der Klub parallel angeblich nach Alternativen um.

Tel-Vertrag beim FC Bayern vorzeitig verlängert

Dass Tel einer dieser Alternativen ist, wäre nur nachvollziehbar. Allerdings scheint es - trotz Kane - so gut wie ausgeschlossen, dass der FC Bayern den Teenager im kommenden Jahr ziehen lassen würde.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich die Münchner in seinem Fall mit einer Klausel abgesichert haben. Jene Klausel hat angeblich dafür gesorgt, dass sich Tels Vertrag mit seinem 18. Geburtstag automatisch bis 2027 verlängerte. Ein klares Zeichen, dass der Rekordmeister auch in Zukunft auf den Franzosen bauen will.