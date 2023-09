Walter tobt: "Bodenlos schlecht"

IMAGO/Michael Taeger

Tim Walter war nach der Pleite bedient

Die Mission Aufstieg gerät für den Hamburger SV schon wieder ins Wanken. Nach der erneuten Pleite gegen einen Aufsteiger schickt Trainer Tim Walter eine knallharte Ansage an sein Team.

Es ist noch nicht mal Frühjahr und trotzdem bekommen die Aufstiegshoffnungen des Hamburger SV schon wieder arge Schrammen. Nach dem 1:2 bei der SV Elversberg am vergangenen Spieltag verlor der Hamburger SV auch an der Bremer Brücke beim nächsten Aufsteiger VfL Osnabrück - ebenfalls 1:2.

Der Trainer, der in der Vorwoche noch die Hand über sein Team gehalten hatte, nahm diesmal kein Blatt vor den Mund.

"Es geht darum, die Qualität auf den Platz zu bringen, sein Herz auf dem Platz zu lassen. Wenn ich das nicht schaffe, kommt so eine schlechte Leistung dabei raus", sagte Tim Walter. "Wir haben nicht stattgefunden. Wir haben uns in den Zweikämpfen düpieren lassen. Wir waren einfach bodenlos schlecht."

Nach der 1:0-Führung durch Robert Glatzel (12.) glich zunächst Erik Engelhardt aus (16.), Innenverteidiger Oumar Diakhite (39.) besorgte den Endstand. Gegenwehr der Gäste? Erstaunlich wenig. Ein Auftritt, der an den Aufstiegsambitionen zweifeln lässt. Für den HSV war es fünfte Pflichtspielniederlage in Osnabrück in Serie.

"Vielleicht noch schlechter als letzte Woche"

HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes verhinderte sogar noch einen höheren Rückstand. Der 30-Jährige bemängelte "keine Qualität" im Spiel und ärgerte sich über die Leistung: "Vielleicht war das sogar noch schlechter als letzte Woche", sagte er nach Schlusspfiff.

Osnabrück holte gegen die Hamburger den ersten Dreier in der aktuellen Zweitliga-Saison. Der HSV als Aufbaugegner. "Wir waren nicht die Mannschaft, die ich kenne. Wir müssen nächste Woche alles besser machen", gab Walter die Marschroute vor. Am kommenden Freitag geht es für den HSV gegen Spitzenteam Fortuna Düsseldorf, ein echter Stresstest für das Team - und Walter.