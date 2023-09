Harry Kane winkt nächster Bayern-Rekord

IMAGO

Harry Kane ist der neue Superstar des FC Bayern

Beim FC Bayern dreht sich zwar nicht mehr alles, aber immer noch sehr viel um Harry Kane. Gegen den VfL Bochum könnte sich der Rekordeinkauf der Münchner erneut in den Fokus schießen. Alles, was es dazu braucht, wäre ein Tor.

Harry Kane und der FC Bayern, das passt bisher wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. In sechs Pflichtspieleinsätzen erzielte der Engländer fünf Tore für seinen neuen Klub. Rechnet man seinen Kurzeinsatz im Supercup raus, steht er bei einer Trefferquote von 1,0 pro Spiel.

Kane könnte seinem Turbostart im Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum die Krone aufsetzen - nämlich dann, wenn er erneut trifft. Dann stünde der Superstar nach fünf Ligaspielen bei fünf Toren. Das wäre gleichbedeutend mit der Einstellung eines Klubrekords.

Kane kann mit Bayern-Legende gleichziehen

Vor Kane schafften es bislang lediglich Gerd Müller, Miroslav Klose und Mario Mandzukic, in ihren ersten fünf Ligaspielen für den FC Bayern mindestens fünf Mal zu treffen. Ein elitärer Kreis, in den der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte nur zu gerne einziehen würde.

Die Chancen dazu stehen in der Theorie auch gar nicht schlecht, denn gegen den VfL Bochum ließen es die Münchner seit dem Wiederaufstieg der Westfalen besonders gerne klingeln. In den vier Vergleichen der letzten beiden Jahren erzielte der FC Bayern sage und schreibe 19 Tore - also knapp fünf pro Partie. Zwei Mal gab es jeweils ein 7:0.

Und dass Kane weiß, wo das Tor steht, hat er schon in seinen ersten Wochen an der Isar hinlänglich bewiesen. Schon in seinem ersten Bundesligaspiel für seinen neuen Klub gegen Werder Bremen traf der Engländer zum vorentscheidenden 2:0. Eine Woche später legte Kane gegen den FC Augsburg seinen ersten Buli-Doppelpack nach. Nach dem torlosen Spiel gegen Mönchengladbach schraubte der Superstar sein Trefferkonto gegen Bayer Leverkusen auf vier nach oben.