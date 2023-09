CR7 schickt emotionale Kampfansage an Europa

IMAGO/Strigner

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo spielt in Saudi-Arabien groß auf

Für Cristiano Ronaldo läuft es im Moment prächtig. Beim 4:3-Sieg des Al Nassr FC gegen Al-Ahli trug sich der portugiesische Fußball-Superstar am Freitagabend zweimal in die Torschützenliste ein. Nach dem Spiel holte der 38-jährige Saudi-Legionär zu einer emotionalen Kampfansage aus, die sich vor allem an seine Kritiker in Europa richten dürfte.

Als Cristiano Ronaldo zu Jahresbeginn beim Al-Nassr FC in der Saudi Pro League anheuerte, war der mediale Aufschrei in Europa groß. Der Altstar lasse seine Karriere in einer unterklassigen Liga ausklingen - und sich dafür mit 200 Millionen pro Jahr fürstlich entlohnen, lautete der Tenor.

Auf dem Platz lässt CR7 aber weiter Tore für sich sprechen. Mit neun Treffern in sechs Spielen führt der fünfmalige Weltfußballer derzeit die Torjägerliste in Saudi-Arabien an. Seine vier Torvorlagen sind ebenfalls Liga-Bestwert.

Ein TV-Interview nach dem fünften Liga-Sieg in Folge nahm Ronaldo als willkommenen Anlass, um Grüße an seine Kritiker rauszuschicken.

Cristiano Ronaldo: Seine Kampfansage ist auch eine Liebeserklärung

"Sie sagen, Ronaldo sei fertig, aber das stimmt nicht, ich fühle mich gut. Ich werde weitermachen, bis meine Beine sagen: 'Cristiano, ich bin fertig'", holte der Doppelpackschütze im Gespräch mit dem saudischen Sportsender "SSC" aus: "Auch in meinem Alter liebe ich immer noch Fußball und das Toreschießen. Ich liebe es immer noch, Spiele zu gewinnen."

Seine Entscheidung, als erster internationaler Top-Star nach Saudi-Arabien zu wechseln, bereut Ronaldo offenbar nicht. "Das ist ein tolles Land. Der Fußball hier ist jetzt top. Wir haben tolle Spieler, die Liga wird immer besser", meinte er.

Schon im März hatte CR7 das Niveau der Saudi Pro League als "konkurrenzfähig" bezeichnet - und angekündigt, dass sie bald zu den stärksten Klassen weltweit gehören könnte. Die Wechsel von Fußballgrößen wie Karim Benzema, Neymar oder N'Golo Kanté verliehen Ronaldos These im Sommer Nachdruck.

"Es ist nicht die Premier League, ich werde nicht lügen, aber es ist eine Liga, die mich positiv überrascht hat", sagte der Al-Nassr-Star damals: "Wenn sie mit dem Plan weitermachen, dann ist sie in fünf, sechs, sieben Jahren die viert- oder fünftstärkste Liga weltweit."