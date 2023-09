Bayern-Legende ledert gegen Nagelsmann-Entscheidung

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bayern-Legende Didi Hamann (rechts) hätte einen älteren Bundestrainer vorgezogen

Die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Julian Nagelsmann zum neuen Bundestrainer zu berufen, stieß nicht nur auf positives Echo. Auch eine Klublegende des FC Bayern hätte sich anders entschieden.

Ist Julian Nagelsmann mit seinen 36 Jahren zu jung für das Amt des Bundestrainers? Nicht erst seit seiner offiziellen Vorstellung als neuer DFB-Coach am Freitag flackert diese These immer wieder auf.

Auch TV-Experte Dietmar "Didi" Hamann hat seine Zweifel.

"Ob er der Retter wird oder ist, muss man sehen. Ich hätte mir einen erfahreneren, älteren Trainer gewünscht", sagte der frühere Mittelfeldstar des FC Bayern am Samstag beim TV-Sender "Sky".

"Das ist eine Position, da musst du nicht trainieren, da musst du repräsentieren. Deshalb hätte ich mir gewünscht, dass wir einen sehen, der schon etwas mehr gesehen hat als Nagelsmann", legte der Ex-Nationalspieler nach.

Bayern-Legende hofft, dass Nagelsmann "noch einen Älteren" dazuholt

Den früheren Coach von Bayern München, RB Leipzig und TSG Hoffenheim will Hamann jedoch keineswegs auf sein Alter reduzieren. "Ich traue es ihm aber absolut zu. Er hat meine Unterstützung, er hat unser aller Unterstützung", machte der 50-Jährige deutlich.

Den begrenzten Einfluss, den Nagelsmann als Bundestrainer nehmen könne, sieht Hamann als mögliches Problem. "Er ist aber einer, der verschiedene Sachen machen will", glaubt der TV-Experte.

Hamann will Nagelsmann offenbar auch an dessen Zeit als Bayern-Trainer messen: "Ich hoffe, dass er gelernt hat. Er sagt, er hat gelernt. Er soll die Jungs einfach laufen lassen. Das hat er in München nicht gemacht. Er hat die besten Spieler."

Ein großes Lob sprach Hamann dem DFB für die Entscheidung aus, neben Benjamin Glück auch Sandro Wagner als Assistent Nagelsmanns zu verpflichten. "Wagner hat Feuer. Solche Leute brauchen wir, die für die Sache einstehen. Das ist eine sehr, sehr gute Personalie", erläuterte er dazu.

Trotzdem hofft Hamann, dass Nagelsmann sein Trainerteam um "noch einen Älteren" ergänzt: "In einem Turnier schadet es bestimmt nicht, wenn man einen dabei hat, der das schon mal alles gesehen hat."