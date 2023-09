Transfer-Überraschung? DFB-Star angeblich im Bayern-Fokus

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Antonio Rüdiger (l.) im Kreise der Nationalmannschaft

Bahnt sich beim FC Bayern im Winter eine Transfer-Überraschung an? Laut einem Bericht ist der deutsche Rekordmeister an einem Nationalspieler von Real Madrid interessiert.

So behauptet das spanische Portal "Defensa Central", dass Antonio Rüdiger in den Fokus des FC Bayern gerückt ist.

Wie es weiter heißt, könnte der DFB-Star in München demnach Matthijs de Ligt ersetzen. Der Niederländer hat in dieser Saison einen schweren Stand an der Säbener Straße. Beim 7:0-Sieg gegen den VfL Bochum stand de Ligt immerhin wieder in der Startelf, traf zum zwischenzeitlichen 3:0, musste aber in der Halbzeit angeschlagen runter.

"Defensa Central" zufolge könnte der FC Bayern rund 30 Millionen Euro für Rüdiger bieten. Der 30-Jährige besitzt bei Real Madrid noch einen Vertrag bis 2026.

Rüdiger und Tuchel kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Chelsea. 2021 wurden sie zusammen Champions-League-Sieger. Ob es die Chance auf eine Zusammenarbeit beim FC Bayern gibt, ist aktuell aber völlig unklar.

FC Bayern: Cheftrainer Tuchel stärkt de Ligt öffentlich

Schließlich besitzt der Rekordmeister mit Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt und Neuzugang Minjae Kim drei Innenverteidiger von internationalem Format. Dazu passt, dass Tuchel de Ligt vor dem Spiel gegen den VfL Bochum öffentlich den Rücken stärkte.

"Matthijs hat 100 Prozent verdient, zu spielen. Er ist in Form. Natürlich ist ihm persönlich das zu wenig, aber er ist ein Teamplayer. Jeder muss jederzeit bereit sein. Das macht Matthijs, deshalb ist alles gut", sagte der Coach auf der Pressekonferenz am Freitag.

"Defensa Central" schreibt zudem, dass Real Madrid Rüdiger nicht ziehen lassen möchte. Der deutsche Nationalspieler hat sich in der spanischen Hauptstadt festgespielt. Somit könnte der neuste Medienbericht am Ende nicht mehr als ein spektakuläres Gerücht sein.