BVB atmet auf: "Wir haben noch einiges vor"

IMAGO/Blatterspiel

BVB-Manager Sebastian Kehl lobt die Mannschaft nach dem Dreier gegen Wolfsburg

Borussia Dortmund hat durch den knappen Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg Selbstvertrauen getankt. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl lobte die Mannschaft nach dem 1:0, richtete den Blick aber gleichzeitig schon wieder nach vorn.

"Wir können noch effektiver und zielgerichteter werden. Aber nach dieser turbulenten Woche war es heute ein Schritt nach vorne", resümierte Kehl gegenüber "Sky".

Im Duell mit dem VfL Wolfsburg musste sich der BVB lange gedulden. Ex-Kapitän Marco Reus erzielte in der 68. Minute letztlich das Tor des Tages.

"Dass die Spieler sich jetzt den Applaus abholen, bringt Selbstvertrauen", meinte Kehl, der gleichzeitig hinzufügte: "Wir haben noch einiges vor."

In den kommenden Wochen geht es für die Dortmunder Schlag auf Schlag. Am Freitagabend steht das knifflige Auswärtsspiel bei der formstarken TSG Hoffenheim an. Anschließend empfängt der BVB die AC Mailand in der Champions League (4. Oktober). Nach der Auftaktpleite gegen Paris Saint-Germain (0:2) stehen die Schwarz-Gelben in der Königsklasse bereits unter Zugzwang.

BVB-Star Reus: "Irgendwann kommt dann das spielerische"

Der Arbeitssieg gegen den VfL Wolfsburg kommt da zur richtigen Zeit. "Wir haben heute gezeigt, was in uns steckt, und wie gut, klar und ruhig wir Fußball spielen können. Wir haben heute ein richtig gutes Spiel gezeigt, im Ballbesitz vielleicht unser bestes Spiel diese Saison. Darauf können wir definitiv aufbauen", lobte Cheftrainer Edin Terzic.

"Wir haben sehr abgeklärt gespielt, obwohl die Mannschaft so noch gar nicht zusammengespielt hat. Wir hatten die Partie über 90 Minuten unter Kontrolle", ergänzte Siegtorschütze Reus.

Beim BVB werden man "an Siegen gemessen, Unentschieden und Niederlagen werden nicht gerne gesehen". "Wir müssen hart arbeiten, irgendwann kommt dann das spielerische. Die Fans haben uns heute super unterstützt, das brauchen wir einfach", sagte Reus.