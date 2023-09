Tuchel adelt Offensiv-Star des FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Thomas Tuchel liegt mit dem FC Bayern auf Kurs

Der FC Bayern hat den VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga mit 7:0 abgefertigt. Leroy Sane präsentierte sich am Samstagnachmittag wiederholt in bestechender Form. Cheftrainer Thomas Tuchel lobte nach dem Schlusspfiff die besonderen Qualitäten des Nationalspielers.

Leroy Sane befindet sich beim FC Bayern aktuell wohl in der Form seines Lebens. Beim überdeutlichen 7:0 gegen den VfL Bochum traf der 27-Jährige zum zwischenzeitlichen 4:0 (38.) und war auch sonst an zahlreichen Offensivaktionen seiner Mannschaft beteiligt.

"Das Lob ist verdient", blickte Trainer Thomas Tuchel nach dem Schlusspfiff gegenüber "Sky" auf die jüngsten Leistungen von Sane.

"Er hat besondere Qualitäten"

"Er hat besondere Qualitäten und kann entscheidend für uns sein - das erwarten wir auch. Je mehr du körperlich und vom Talent her draufhast, desto mehr wird von dir erwartet. Er liefert das ab, das ist gut", führte der 50-Jährige über seinen Schützling aus.

Sane war 2020 von Manchester City zum FC Bayern gewechselt. In München erlebte der gebürtige Essener seitdem Höhen und Tiefen. In den vergangenen Jahren präsentierte sich der DFB-Star oftmals nicht konstant genug. Der FC Bayern hofft, dass dies nun der Vergangenheit angehört.

FC Bayern: Sane nicht aus Startelf wegzudenken

Sane ist in dieser Saison bislang nicht aus der Münchner Startaufstellung wegzudenken. Der Ex-Schalker rechtfertigt das Vertrauen von Tuchel mit Torbeteiligungen.

Nach dem Kantersieg gegen den VfL Bochum geht es für den FC Bayern am kommenden Dienstag (20:45 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokal gegen Drittligist Preußen Münster weiter. Vier Tage später gastiert der deutsche Serienmeister dann zum Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig. Tuchel dürfte auch dann auf Sane setzen. Mit seinen bisherigen Auftritten lässt der Nationalspieler seinem Coach keine andere Wahl.