Bayern-Boss dementiert Zoff zwischen Tuchel und de Ligt

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Matthijs de Ligt ist in der Startelf des FC Bayern nicht gesetzt

Mit einer 7:0-Gala gegen den VfL Bochum hat sich der FC Bayern am Samstag in Wiesn-Stimmung geschossen. Bestens gelaunt war dabei auch Matthijs de Ligt, dem zuletzt Probleme mit Trainer Thomas Tuchel nachgesagt wurden. FCB-Sportchef Christoph Freund wollte davon jedoch nichts wissen.

Der Niederländer sei ein "absoluter Vollprofi, der richtig gut weitertrainiert hat. Er ist ein Teamplayer", bekräftigte Freund, nachdem zuletzt über schlechte Stimmung im Lager von de Ligt berichtet wurde, nachdem der Abwehrspieler seinen Stammplatz beim Rekordmeister verlor.

Freund lobte den Auftritt des Innenverteidigers explizit, verwies gleichzeitig aber auch deutlich auf die Gründe für seinen Bankplatz in den letzten Wochen. "Er ist ein richtig starker Innenverteidiger, und von dieser Sorte haben wir drei. Deswegen ist es ein harter Konkurrenzkampf", betonte der Münchner Sportchef.

FC Bayern muss Innenverteidigung umbauen

Trainer Thomas Tuchel erklärte derweil schon vor dem Spiel, dass es im Grunde keine Probleme zwischen ihm und dem Abwehrspieler gebe. Unzufriedenheit dürfe kein Kriterium für die Aufstellung eines Spieler sein, versicherte Tuchel, de Ligt wegen dessen Leistungen im Training aufgestellt zu haben. Der Niederländer sei im Training "dran", bekräftigte auch der Coach, dass sich de Ligt keinesfalls hängen lässt.

Gleichwohl dürfte sich die Laune beim Niederländer durch seinen Einsatz gegen den VfL nur bedingt verbessert haben. In den ersten Pflichtspielen der Saison legte sich Tuchel eindeutig auf das Duo Upamecano/Kim in der Innenverteidigung fest. Womöglich hätte de Ligt auch gegen Bochum ein Bankplatz gedroht, allerdings nahmen die Bayern Upamecano am Freitag vorsichtshalber aus dem Training raus. Dadurch wurde der Platz in der Startelf frei.

In den Genuss eines Startelfeinsatzes kam der Niederländer in der laufenden Saison erst zwei Mal - gegen den VfL Bochum und im Supercup-Spiel gegen RB Leipzig. In den anderen Bundesligaspielen kam de Ligt lediglich als Joker zum Einsatz. In der Champions League saß er 90 Minuten auf der Bank.