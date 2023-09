Spanien feiert Lewandowski nach Wahnsinns-Comeback

IMAGO/Urbanandsport

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski leitete das Barca-Comeback ein

Bis neun Minuten vor Schluss lag der FC Barcelona im Ligaspiel gegen Celta Vigo noch 0:2 hinten. Dann leitete Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski ein kaum für möglich gehaltenes Comeback ein. Nach dem 3:2-Sieg der Katalanen wurde der Pole für seine Heldentaten ausgiebig gefeiert.

Ein richtig gutes Spiel von Robert Lewandowski war es eigentlich nicht. Doch als der FC Barcelona seinen Torjäger am dringendsten brauchte, war er plötzlich zur Stelle. Mit einem artistischen Heber und einem strammen Schuss aus kurzer Distanz sorgte der Ex-Bayern-Star am Samstag gegen Celta Vigo für die Wende - und dafür, dass sein Team zumindest vorübergehend wieder an die Tabellenspitze kletterte.

"Die Vigo-Abwehr hat sein Leben unmöglich gemacht, bis er rebellierte. Er war da, als der Mannschaft das Wasser bis zum Hals stand", schwärmte die "Sport" vom Auftritt des Polen, der von der Zeitung die Note 7,0 (von 10) bekam.

Lewandowski würde "selbst im Schlaf Tore erzielen"

Die "Mundo Deportivo" konnte sich in ihrer Bewertung nur anschließen. Dort hieß es: "Er hat kein gutes Spiel gemacht, eher im Gegenteil. Aber wenn ein Stürmer seiner Klasse nur zwei Chancen bekommt und beide verwertet, hat er einen großartigen Job gemacht."

Auch die "Marca" staunte über die Leistung des Polen, der in den letzten Wochen das ein oder Mal in die Kritik geraten war. Lewandowski habe schon lange nicht mehr in allen Bereichen seine absolute Bestleistung gezeigt, schrieb das Blatt: "Aber vor dem Tor zögert er nie. Er würde selbst im Schlaf noch Tore schießen. Er ist einer von den Neunern, die es eigentlich gar nicht mehr gibt."

Mit seinem Doppelpack schraubte Lewandowski sein Tor-Konto in der laufenden LaLiga-Saison auf fünf nach oben. Damit ist er neben Ex-BVB-Star Jude Bellingham der erfolgreichste Torjäger der spanischen Liga. Schon in der vergangenen Spielzeit zeigte der Ex-Bayern-Star seine Qualitäten vor dem Tor, als er mit 23 Treffern auf Anhieb Torschützenkönig wurde.