Bayern-Leihgabe Tillman sorgt für Ärger in Eindhoven

IMAGO/PSV Eindhoven v Rangers FC

Malik Tillman ist vom FC Bayern an die PSV Eindhoven ausgeliehen

Bayern-Leihgabe Malik Tillman hat am Wochenende bei der PSV Eindhoven für Ärger gesorgt. Der 21-Jährige hielt vor dem Spiel gegen Almere ein Nickerchen und wurde nicht rechtzeitig wach. Trainer Peter Bosz strich den Stürmer daraufhin aus dem Aufgebot.

Man sollte meinen, dass sich die Termine eines Fußballprofis am Spieltag in Grenzen halten. Viel mehr, als pünktlich zum Spiel zu erscheinen, steht in der Regel von Berufswegen nicht auf der Agenda. Umso überraschter waren die Verantwortlichen der PSV Eindhoven, dass Bayern-Leihgabe Malik Tillman seiner Pflicht am Samstag nicht nachkam.

Eigentlich war der 21-Jährige in den Gedankenspielen von Trainer Peter Bosz für die Partie gegen Aufsteiger Almere fest eingeplant. "Aber er hat verschlafen, also habe ich ihn Zuhause gelassen", berichtete der Ex-Bundesligacoach, der den Münchner konsequent aus dem Kader strich. Tillman habe noch beteuert, zum Spiel nachreisen zu wollen, "aber das war nicht mehr notwendig", sagte Bosz.

Bayern-Leihgabe Tillman lässt große Chance liegen

Besonders bitter für Tillman: Die Partie gegen den Tabellenletzten wäre für ihn eine gute Gelegenheit gewesen, Werbung in eigener Sache zu betreiben. Bislang gehört der Bayern-Profi nicht zur festen Rotation von Bosz. Ganze drei Joker-Einsätze stehen für 21-Jährigen in der laufenden Pflichtspiel-Saison erst zu Buche. Gegen Almere standen seine Chancen auf weitere Minuten gut. Doch diese Chancen verbaute er sich selbst.

Stattdessen nutzte Tillman-Konkurrent Ricardo Pepi seine Chance. Der Ex-Augsburger ist wie Tillman nur Reservist, kam gegen den Aufsteiger aber immerhin zu knapp 20 Minuten Einsatzzeit, die er mit dem Tor zum 4:0-Endstand krönte.

Durch den Sieg verteidigte die PSV ihren Platz an der Tabellenspitze. Das Bosz-Team steht nach fünf Partien bei der perfekten Ausbeute von 15 Punkten. Rekordmeister Ajax Amsterdam liegt dagegen mit gerade einmal fünf Zählern abgeschlagen auf Rang 13.