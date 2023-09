Füllkrug adelt BVB-Oldies Reus und Hummels

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Niclas Füllkrug (r.) durfte mit Marco Reus in der BVB-Startelf ran

In der vergangenen Saison waren die beiden noch Härtefälle bei Borussia Dortmund, unterschrieben erst im Laufe der Rückrunde ein erneutes Arbeitspapier bis Sommer 2024. Aktuell sind Mats Hummels und Marco Reus beim BVB aber erneut nicht weg zu denken, marschieren als Leistungsträger in der Fußball-Bundesliga vorweg. Auch Sommer-Neuzugang Niclas Füllkrug betonte jetzt die Wichtigkeit der Dortmunder Oldies für die Schwarz-Gelben.

Die beiden 34-Jährigen wurden in den beiden letzten Bundesliga-Partien des BVB jeweils zu den Matchwinnern für ihre Farben. Hummels traf beim Auswärtserfolg beim SC Freiburg gleich doppelt, Reus avancierte am Samstagabend mit seinem Goldenen Tor gegen Wolfsburg (1:0) zum Matchwinner für die Westfalen.

Hummels und Reus gingen beim wichtigen Heimsieg gegen die Wölfe wieder mit Leistung voran. Hummels dieses Mal in seiner Kernkompetenz als Abwehrchef der Borussia, Reus bei seinem zweiten Startelf-Einsatz der laufenden Saison als kreatives Element in der Offensive. Von sport.de gab's für das Duo die Noten 2,5 beziehungsweise 2,0.

Die Altersdebatte, die rund um die beiden BVB-Leader immer wieder entbrannte, kann Teamkollege und Mittelstürmer Niclas Füllkrug sowie nicht nachvollziehen. Er hob die Leistungen von Hummels und Reus am Samstagabend in der Mixed Zone nach dem Spiel hervor.

Füllkrug profitiert von kreativem Reus

"Das Allerwichtigste ist Leistung. Sie haben in den letzten zwei Woche wieder bewiesen, dass sie immer noch helfen können", so der Nationalspieler, der am Samstag zum ersten Mal in der BVB-Startelf stand, allerdings im Vergleich zum umtriebigen Marco Reus in der Dortmunder Angriffsreihe deutlich abfiel.

In Bezug auf den ehemaligen BVB-Kapitän Reus zeigte sich Füllkrug ganz besonders positiv gestimmt: "Ich freue mich auch persönlich, denn ich habe eine ganz gute Connection mit Marco und ihn sehr oft auf dem Platz gesucht, immer wieder für Klatschbälle."

Der gebürtige Dortmunder habe "immer wieder kreative Ideen gehabt", von denen Füllkrug und die anderen Mannschaftskollegen profitiert hätten.