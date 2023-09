Medien: FC Bayern nimmt Außenverteidiger ins Visier

IMAGO/Jed Leicester/Shutterstock

Aaron Hickey vom FC Brentford hat offenbar das Interesse des FC Bayern geweckt

Nach den Abgängen von Benjamin Pavard und Josip Stanisic ist der FC Bayern auf den defensiven Außenbahnen eher dürftig besetzt. Gut möglich also, dass die Münchener im Winter einen neuen Außenverteidiger verpflichten. Einer der Kandidaten kommt offenbar aus der Premier League.

Auf der Rechtsverteidigerposition ist der FC Bayern mit Noussair Mazraoui und Bouna Sarr aktuell nicht auf höchstem Niveau besetzt. Daher musste zuletzt Sechser Konrad Laimer auf ungewohnter Position aushelfen. Eine Dauerlösung ist der Neuzugang von RB Leipzig aber wohl eher nicht.

Schon im Sommer sahen sich die Münchener nach einer Lösung für die defensive Außenbahn um. Einen Neuzugang konnte der deutsche Rekordmeister jedoch nicht vermelden. Schlägt der Bundesliga-Tabellenführer deshalb im Winter auf dem Transfermarkt zu?

Laut dem "Mirror" soll der FC Bayern Interesse an Aaron Hickey vom FC Brentford zeigen. Der 21-Jährige wechselte erst 2022 vom FC Bologna in die Premier League und gehört seitdem zum Stammpersonal. Auch anderen Top-Klubs sind die guten Auftritte des jungen Schotten nicht verborgen geblieben.

FC Bayern: Hickey "ist ein Spielertyp wie Philipp Lahm"

Laut der englischen Tageszeitung sollen auch der FC Arsenal, Manchester United und der FC Liverpool den elffachen Nationalspieler auf dem Zettel haben, der noch bis 2026 an Brentford gebunden ist. Hickey, der auch auf der linken Seite spielen kann, erinnert in seiner Spielweise an Bayern-Legende Philipp Lahm.

Der aus Glasgow stammende Verteidiger besticht durch ein sehr gutes Zweikampfverhalten und schaltet sich auch gerne in der Offensive mit ein. Sein Ex-Trainer Daniel Stendel, der Hickey 2019 bei seinem Heimatklub Heart of Midlothian trainierte, stellte schon damals einen Vergleich der beiden Defensivspezialisten an.

"Aaron ist ein Spielertyp wie Philipp Lahm. Bei mir hat er als Außenverteidiger gespielt. Er läuft nicht nur die Linie rauf und runter, sondern sucht wie einst Lahm spielerische Lösungen. Daher könnte Aaron auch im zentralen Mittelfeld agieren", so der deutsche Übungsleiter.