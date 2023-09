Trotz Schnäppchenpreis: Sancho beim BVB offenbar kein Thema

IMAGO/Simon Davies

Jadon Sancho wird wohl nicht zum BVB zurückkehren

Jadon Sancho wird Manchester United im Winter wohl verlassen. Mehrere Medien spekulierten auch über eine Rückkehr zu Borussia Dortmund. Nun ist aber offenbar klar: Trotz eines Schnäppchenpreises ist der BVB nicht an einer Verpflichtung des Engländers interessiert.

Bei Manchester United ist Jadon Sancho nach dem jüngsten Zoff mit Erik ten Hag auf die Abschussliste geraten. Ein Transfer des 85-Millionen-Euro-Mannes im Winter gilt als sehr wahrscheinlich. Immer wieder kursierten zuletzt Gerüchte in den Medien, wonach der Linksaußen zu Borussia Dortmund zurückkehren könnte, wo er bis 2021 unter Vertrag stand.

Auch andere Klubs wie der FC Barcelona, Nottingham Forrest und Aston Villa sollen an dem 23-Jährigen Interesse zeigen. Das Problem: Die genannten Vereine sollen eher eine Leihe anstreben. Die Red Devils hingegen wollen den Transfer-Flop nun unbedingt dauerhaft von der Gehaltsliste bekommen.

Denn laut "Daily Star" ist Manchester United gewillt, den Flügelflitzer im Winter um jeden Preis zu veräußern. Dem Klub sei bewusst, dass sie ein Transferminus einfahren würden und daher bereit, den ehemaligen Bundesliga-Star an den Höchstbietenden zu verkaufen.

BVB rückt von Interesse an Jadon Sancho ab

Borussia Dortmund wird dem Vernehmen nach dann nicht zu den interessierten Vereinen gehören. Zuletzt hatte die "Manchester Evening News" noch berichtet, dass die Westfalen im Winter an den Insel-Klub wegen einer Leihe von Sancho herantreten wollen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten der "Sport Bild" und "Daily Star" zufolge ist der Vizemeister aber mittlerweile nicht mehr an einer Rückkehr des einstigen Superstars interessiert, dem in der Bundesliga in 104 Einsätzen 38 Treffer und 51 Vorlagen gelangen.

Im United-Trikot hingegen kommt der Londoner erst auf 58 Spiele. Seine dürftige Bilanz: Neun Tore und sechs Assists.