BVB-Star nach Wolfsburg-Sieg gefeiert: "So 'ne Maschine!"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Mats Hummels ist derzeit unumstrittener Abwehrchef beim BVB

Beim 1:0-Heimerfolg gegen den VfL Wolfsburg hat es endlich mal wieder geklappt aus Sicht von Borussia Dortmund: Erstmals seit dem ersten Spieltag Mitte August feierte der BVB wieder einen "Zu-Null-Sieg". Großen Anteil daran hatte wieder einmal Abwehrchef Mats Hummels, der im Herbst seiner Spielerkarriere aktuell mächtig aufblüht.

Der 34-Jährige war erneut der große Aktivposten in der Dortmunder Hintermannschaft. 92 Ballaktionen, dazu eine starke Passquote mit 92 Prozent: Hummels rangiert im internen Innenverteidiger-Ranking der Schwarz-Gelben momentan zu Recht ganz oben und steht im Saisonverlauf für Konstanz und Verlässlichkeit.

Dass es nach sechs Wochen mal wieder zu einem Spiel ohne Gegentor in der Bundesliga reichte, freute den Weltmeister von 2014 selbst am meisten. Bei Instagram postete der Innenverteidiger mehrere Bilder der Partie gegen die Wölfe, versehen mit der Beschreibung "Zu Null und Heimsieg".

Der Beitrag kam vor allen in der Dortmunder Anhängerschaft bestens an, sammelte bis zum Sonntagnachmittag bereits über 26.000 Likes. Aus den Kommentaren ging in überwältigender Mehrheit hervor, dass die BVB-Fans in ihrer Nummer 15 aktuell einen absoluten Führungsspieler und Leistungsträger sehen.

"Du bist ungelogen der beste Spieler im Kader und das mit 34 Jahren. Danke für deine Leistung und was du für den verein gibst"

"Du bist halt einfach so 'ne Maschine, häng ruhig nochmal ein Jahr dran.

"Geiler Typ. Ist halt so, dass du solche Spieler wie Mats oder Marco (Reus, Anm. d. Red.) brauchst. Hat man heute mal wieder gesehen"

So lauteten einige der Kommentare unter dem Instagram-Beitrag des BVB-Stars. Mit Augenzwinkern schrieb ein weiterer Fan: "Enttäuschend, kein Tor von dir…", nachdem Hummels in der Vorwoche noch zweimal als Innenverteidiger getroffen hatte.

Der Routinier bestritt gegen Wolfsburg das insgesamt 421. Bundesliga-Spiel seiner Karriere, sein Kontrakt bei Borussia Dortmund läuft noch bis Sommer 2024.