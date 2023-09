Kane und Bayern nach Kantersieg in bester Wiesn-Laune

IMAGO

Harry Kane traf gegen den VfL Bochum dreifach

Rekordschütze Harry Kane und sein FC Bayern setzen beim 7:0-Schützenfest gegen Bochum ein deutliches Zeichen - und feiern entspannt auf der Wiesn.

Harry Kane posierte mit einer Maß Bier und einem strahlenden Lächeln für die begeisterten Fans und die zahlreichen Fotografen. Der Engländer machte beim traditionellen Wiesn-Besuch des FC Bayern am Sonntagnachmittag auch in Lederhosen und im feschen grauen Trachtenjanker eine tolle Figur.

Nach einem furiosen 7:0 (4:0) gegen einen überforderten VfL Bochum und seinem ersten Bundesliga-Dreierpack war die Laune bestens. Es sei "amazing", sagte Kane vom Trubel vor der Käfer-Schänke unterhalb der Bavaria sichtlich beeindruckt, bevor er mit den Kollegen im Zelt verschwand. Für den Superstar war es die Oktoberfest-Premiere: "Ich war noch nie da. Als ich herkam, habe ich gesagt, dass ich auch die Kultur und die Stadt kennenlernen möchte - wo ginge das besser als dort?"

Selbst der sonst so kritische Thomas Tuchel konnte die Wiesn-Gaudi der Bayern nach dem Schützenfest am Samstag entspannt genießen - auch wenn er nicht unbedingt ein Oktoberfest-Fan ist. "Augen zu und durch", sagte er mit einem Lachen. Wie angekündigt verzichtete er bei der Tracht auf die Wadlwärmer, "weil keine Wadln vorhanden sind".

FC Bayern: Lob vom Präsidenten

Keine Wadln, dafür aber Hut und gute Stimmung. "Es tut uns gut, die Einstellung und die Herangehensweise waren top. Es war ein deutlicher Schritt nach vorne", lobte der Trainer den Auftritt gegen Bochum. Und Präsident Herbert Hainer fügte mit Blick auf das Topspiel am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig lächelnd an: "Wir sind gut gerüstet für Leipzig - und für die Wiesn."

Schon am Samstagnachmittag lautete für die bärenstarken Bayern das Motto: "Eig'schenkt is!" Eric Maxim Choupo-Moting (4.), Matthijs de Ligt (29.), Leroy Sane (38.), Superjoker Mathys Tel (81.) und natürlich der alles überragende Kane (12., 54., Handelfmeter/88.), der auch noch zwei Tore vorbereitete, zerlegten den VfL in alle Einzelteile.

"Ich bin sehr froh, wenn ich meinen Teil mit Toren beitragen kann, und hoffe, dass noch viele folgen werden", sagte Englands Teamkapitän. "Wir haben es einfach aussehen lassen", fügte Kane bei Sky an und lobte die "Mentalität" der Mannschaft: "Es war ein wunderbares Spiel, alle waren an ihrem Leistungslimit."

Kane erzielt sieben Tore in den ersten fünf Bundesliga-Spielen

Auch die Umstellungen von Tuchel nach dem wilden 4:3 in der Champions League gegen Manchester United zahlten sich aus. "Thomas hat alles richtig gemacht. Es ist alles aufgegangen. Ich würde Thomas auch eine 1 geben", sagte Hainer.

Eine 1 mit Stern verdiente sich jedoch Kane. Für den Superstar waren es bereits die Treffer fünf bis sieben nach seinen ersten fünf Ligaspielen - Vereinsrekord! Gerd Müller (1965), Miroslav Klose (2007) und Mario Mandzukic (2012) hatten "nur" fünfmal getroffen. Die horrende Ablöse von über 100 Millionen Euro scheine sich schon jetzt "immer mehr zu amortisieren", so Hainer: "Harry bindet Gegenspieler, und er trifft." Wie oft in dieser Saison? Da wollte Kane nichts versprechen: "Nein, ich denke Spiel für Spiel."

Und an den heißen Herbst. Für die Bayern geht es am Dienstag im DFB-Pokal in der ersten Runde zu Drittligist Preußen Münster, bevor der Kracher in Leipzig ansteht. Die Münchner wollen nicht nur Revanche für die Pleite im Supercup (0:3), sondern im Kampf um den Titel gegen einen Herausforderer ein wichtiges Zeichen setzen.