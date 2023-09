Sonderlob von Uli Hoeneß für Bayern-Star

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Leroy Sané (r.) spielt derzeit groß auf

Leroy Sané befindet sich seit Wochen in einer bockstarken Verfassung. Auch beim 7:0-Kantersieg gegen den VfL Bochum lieferte der Flügelspieler wieder ab, traf zum zwischenzeitlichen 4:0 für seine Farben. Selbst Ehrenpräsident Uli Hoeneß sprach Sané jetzt ein Sonderlob aus.

Immer wieder macht Leroy Sané in den letzten Jahren mit großen Formschwankungen von sich reden. Das ist auch gegenwärtig wieder der Fall, aktuell allerdings im positiven Sinne.

Der 27-Jährige liefert seit Wochen Top-Leistungen ab, überzeugt mit technisch höchst anspruchsvollem Fußball, vielen kreativen Momenten und nicht zuletzt einer großen Torgefahr. In der laufenden Saison steht Sané bei fünf Toren in sechs Bundesliga- und Champions-League-Spielen, stand zudem jeweils in der Bayern-Startelf.

Am Samstag nach der 7:0-Gala gegen den VfL Bochum gab es bereits ein spezielles Lob von Cheftrainer Thomas Tuchel, der meinte: "Je mehr du körperlich und vom Talent her draufhast, desto mehr wird von dir erwartet. Er liefert das ab, das ist gut."

Am Sonntag ließ dann auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß ein Extralob für den Linksfuß folgen: "Wenn ich Leroy Sané seit Wochen anschaue, dann lacht einem das Herz im Leibe", so der Klubpatron des FC Bayern beim Besuch des Münchner Oktoberfests am Sonntag.

Zur großen Freude des 71-Jährigen habe ihn beim Heimspiel am Samstag "die ganze Mannschaft" begeistert, Sané aber habe sich mit seinen vielen Tempoläufen und Ideen besonders hervorgetan. Von sport.de gab's übrigens die Note 1,5 für die Top-Performance gegen Bochum.

Zuletzt hatte der gebürtige Essener auch im Trikot der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft überzeugt und in beiden September-Länderspielen gegen Japan (1:4) und Frankreich (2:1) für Deutschland getroffen.