BVB-Geheimtreffen mit Kobel enthüllt

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Gregor Kobell soll langfristig in Dortmund gehalten werden

Geht es jetzt ganz schnell mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung? Einem Bericht zufolge trifft sich BVB-Keeper Gregor Kobel am Sonntag mit den Klubbossen.

Zusammenkunft am trainingsfreien Sonntag. Gregor Kobel hat sich in Dortmund-Brackel am Vereinsgelände mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Sebastian Kehl getroffen. Das berichten die "Ruhr Nachrichten" mit Verweis auf eigene Quellen. Das Meeting soll rund eine Stunde gedauert haben.

Die Zeitung vermutet, dass es dabei um die finalen Details der schon seit Wochen angestrebten Vertragsverlängerung des Schweizers beim Ruhrpottklub gegangen sei.

Derzeit läuft der Kontrakt von Kobel bis zum Sommer 2026. Der BVB strebe allerdings jetzt schon größere Planungssicherheit an und wolle den Keeper auch für seine guten Leistungen mit einer Anpassung des Arbeitspapiers belohnen. Der Vertrag soll bis mindestens 2027 ausgeweitet werden.

Laut "Ruhr Nachrichten" verdient Kobel aktuell rund 3,5 Millionen Euro bei Borussia Dortmund - gehöre mit diesem Gehalt aber noch nicht zu den Top-Verdienern im Team. Das könnte sich mit der Umstrukturierung des bestehenden Vertrages dann schnell ändern. Von bis zu 8 Millionen Euro Jahresverdienst ist die Rede. Offenbar will der BVB damit Angebote der Konkurrenz unterbinden. Angeblich soll sich der FC Bayern schon mal beim Berater-Lager um Kobel lose erkundigt haben.

FC Bayern soll angeklopft haben

Bei den Bayern kämpft Nationalkeeper Manuel Neuer seit über neun Monaten mit den Folgen seiner schweren Skitour-Verletzung. Aktuell hütet Sven Ulreich das FCB-Tor. Als weiteren Ersatzmann verpflichteten die Bayern Daniel Peretz aus Israel. Kobel als Nummer eins in der etwas ferneren Zukunft könnte sicher ein mögliches Bayern-Szenario sein.

Klar ist: Im Sommer sagte Kobel allen Anfragen ab. Dem Vernehmen nach fühlt sich der Torwart sehr wohl in Dortmund und identifiziert sich voll mit dem Klub.

Auch Trainer Edin Terzic setzt auf seinen Schlussmann, sein Wort hat im Team Gewicht. Kobel gehört inzwischen zum Mannschaftsrat und ist Vize-Captain, am vergangenen Samstag führte er den BVB gegen Wolfsburg auch erstmals als Kapitän aufs Feld.