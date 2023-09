Magath zu Nagelsmann: DFB-Team wie FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Felix Magath über Bundestrainer Julian Nagelsmann gesprochen

Der frühere Bundesliga-Coach Felix Magath hat sich zur Berufung von Julian Nagelsmann als Bundestrainer geäußert. Hat der Ex-Übungsleiter des FC Bayern überhaupt das Zeug für die Nationalmannschaft? Ist Nagelsmann nicht eher ein Vereinstrainer, wie es an einigen Stellen hieß? Magath wird deutlich:

Felix Magath traut Julian Nagelsmann in seiner neuen Rolle als Bundestrainier einiges zu. Zwar müsse der 36-Jährige auch mit einigen Problemen rechnen, dass Nagelsmann jedoch bislang nur Bundesliga-Klubs trainierte, wird aber wohl keines werden.

"Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe", sagte Magath im "Doppelpass" bei "Sport1", um sofort einzuschränken: "Wobei man sagen muss: Der FC Bayern kommt einer Nationalmannschaft schon recht nah."

Die Münchner hätten "die besten Spieler, so dass es nur noch um die Auswahl der Spieler geht. Dasselbe gilt im Grunde bei der Nationalmannschaft", betonte Magath.

Die klassische Vermittlung von Inhalten sei hingegen gar nicht so wichtig. "Wir brauchen nicht über Training reden. Wenn du Samstag ein Bundesliga-Spiel und am darauffolgenden Mittwoch oder Freitag ein Länderspiel hast, kannst du im Training nichts machen", gab der 70-Jährige einen Einblick. Das komme "immer verkehrt rüber, dass man einmal trainiert, und die Mannschaft dann anders spielt".

Magath: Nagelsmann muss "die richtigen Entscheidungen treffen"

Als negatives Beispiel nannte Magath in dieser Hinsicht explizit Jürgen Klinsmann. "Ich halte viel von ihm, aber er hat damit angefangen, dass er geglaubt hat, durch sein Training werden die Nationalspieler besser. Das ist dummes Zeug. Die Liga macht die Spiele und in der Liga werden die Spieler geformt, nicht in der Nationalmannschaft", so Magath deutlich.

Probleme sieht die Trainer-Ikone eher auf Nagelsmann zukommen, weil diesem nicht viel Zeit für die richtigen Entschlüsse bleibt.

"Wir haben eine Situation, wo jemand mitten in einer Saison reinkommt und kurzfristig die richtigen Entscheidungen treffen muss. Ich habe diese Situation schon oft in der Bundesliga gehabt, viele Mannschaften mitten in der Saison übernommen. Ich weiß, was ich kann. Ich kann nicht garantieren, dass ich es gut gemacht hätte. Mein Ziel wäre es aber gewesen, mit dieser Mannschaft Europameister zu werden", erklärte Magath. Dieses Ziel dürfte auch Nagelsmann haben.