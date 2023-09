Frohms wird deutlich: Gegen Island "zählt nur ein Sieg"

FIRO/SID

Merle Frohms fordert drei Punkte gegen Island

Nationaltorhüterin Merle Frohms erwartet, dass die deutschen Fußballerinnen nach dem Fehlstart in die Olympia-Qualifikation im Heimspiel gegen Island eine Reaktion zeigen.

"Wir wollen unbedingt die drei Punkte und vielleicht auch die negativen Emotionen rauslassen auf dem Platz. Es zählt nur ein Sieg", sagte die Wolfsburgerin bei einer digitalen Medienrunde vor der nächsten Nations-League-Partie am Dienstag (18:15 Uhr/ZDF) in Bochum.

Nach dem 0:2 (0:1) in Dänemark am Freitag gab die 28-Jährige zu, dass die Ungewissheit um die erkrankt fehlende Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für Unruhe sorge: "Die Situation lässt uns nicht unberührt, wir machen uns intern auch Gedanken." Sie habe aber "Vertrauen in die Verantwortlichen, schnellstmöglich eine zufriedenstellende Lösung für alle zu finden".

Auch Angreiferin Klara Bühl hofft, dass die Vize-Europameisterinnen "im Oktober mit einer Klarheit in den nächsten Lehrgang" gehen können. Zunächst gelte der Fokus dem Island-Spiel, für das 14.300 Tickets abgesetzt worden sind. "Wir wollen angreifen und mit einer guten Leistung die Fans mitnehmen", versprach die 22-Jährige vom FC Bayern. Denn das WM-Debakel müsse das DFB-Team über Erfolgserlebnisse "verarbeiten".