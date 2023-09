Hannover 96 verpasst mit Remis Sprung an die Spitze

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Haesler

Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf trennten sich Unentschieden

Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Im Topspiel bei Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf gab das Team von Trainer Stefan Leitl am Sonntag eine 1:0-Führung aus der Hand und kam zu einem 1:1 (1:0). Nach nun drei Partien ohne Niederlage in Folge liegen die Niedersachsen mit 12 Punkten auf Rang sechs.

Torjäger Cedric Teuchert (7.) hatte die Hannoveraner mit seinem siebten Saisontor in Führung gemacht, Christos Tzolis (59., Foulelfmeter nach Videobeweis) glich für die Gastgeber aus. Die Düsseldorfer behaupteten mit dem vierten Spiel ohne Niederlage nacheinander Platz eins.

Obwohl Düsseldorf spielerisch gut mithielt, hatte Hannover die besseren Chancen. Neuzugang Marcel Halstenberg dribbelte früh die Fortuna-Kette an, fand den richtigen Moment für den Steckpass auf Teuchert, der Torwart Florian Kastenmeier keine Chance ließ. Kurz vor der Pause bewahrte Kastenmeier sein Team vor einem höheren Rückstand. Im Duell mit Teuchert (45.+2) parierte der Schlussmann stark.

Nach der Pause kam Düsseldorf mit viel Druck aus der Kabine - und der Aufwand zahlte sich schnell aus. Als Hannovers Jannik Dehm Tzolis im Strafraum zu Fall brachte, entschied Schiedsrichter Florian Lechner nach Ansicht der Videobilder auf Elfmeter. Tzolis trat selbst an und verwandelte sicher. Die Fortuna rannte nun unablässig an. 2014er-Weltmeister Ron-Robert Zieler rettete seine Mannschaft mit einer Glanzparade nach Fernschuss von Jordy de Wijs (66.).