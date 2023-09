BVB-Star: "Fällt uns schwer, den Fans etwas zu bieten"

IMAGO/Moritz Mueller

Marco Reus (m.) führte den BVB zum Sieg gegen den VfL Wolfsburg

Dank Marco Reus hat der BVB einen erneuten Rückschlag abgewendet. Gegen den VfL Wolfsburg erlöste der langjährige Kapitän seine Borussia aus Dortmund mit dem 1:0. Nach dem Spiel gab sich der Matchwinner selbstkritisch und erklärte den schwachen Saisonstart des Vizemeisters.

Auch gegen den VfL Wolfsburg wusste der BVB wieder einmal nicht vollends zu überzeugen. Gegen die Niedersachsen rannte die Mannschaft von Edin Terzic lange vergebens an. Eine wirkliche Spielidee hatten die Westfalen gegen tiefstehende Wölfe jedoch nicht zu bieten.

"Es war wichtig, dass wir das Spiel in gewissen Momenten schnell gemacht haben. Spielerisch haben wir noch sehr viel Luft nach oben. Ich glaube, die Zuschauer haben heute gemerkt, dass wir wollten. Das haben die Fans honoriert. Und wir haben uns mit dem Sieg belohnt", bilanzierte Matchwinner Marco Reus gegenüber den Vereinsmedien.

Reus: BVB fehlt "das Quäntchen Glück"

Den durchwachsenen Start mit elf Punkten aus fünf Spielen solle man nicht überwerten, da die Mannschaft im Sommer einen kleinen Umbruch hinter sich habe, so der Routinier weiter. "Man muss sagen, dass generell sehr viel Negatives geschrieben wurde. Wir haben sehr wichtige Abgänge gehabt. Im Fußball ist es halt so, dass man wenig Zeit hat darauf zu reagieren", so der Torschütze zum 1:0.

Den Dortmunder fehle im Moment noch "das Quäntchen Glück". "Trotzdem wollen wir weiter an uns glauben. Es fällt uns im Moment sehr, sehr schwer den Fans spielerisch etwas zu bieten", erklärte Reus: "Es ist wichtig, dass sich jeder reinhaut und wir uns auf dem Platz nicht alleine fühlen. Das war heute ein kleiner Schritt nach vorn."

Am Ende seien es die drei Punkte die zählen, so Reus. "Wenn du hier spielst, wirst du an Siegen gemessen. Schlechte Leistungen und Niederlagen sind ungern gesehen", sagte der BVB-Star nach Abpfiff gegenüber "Sky".