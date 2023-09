Ajax-Fans sorgen für Abbruch - Mislintat entlassen

IMAGO/Box to Box Pictures/Tom Bode

Fans des niederländischen Fußball-Rekordmeisters Ajax Amsterdam haben für den Abbruch des Spiels gegen Feyenoord Rotterdam gesorgt.

Zu diesem Zeitpunkt lag Rotterdam mit 3:0 in Führung. Ajax-Fans hatten mit dem Abbrennen und Werfen von Pyrotechnik bereits in der ersten Halbzeit für Unterbrechungen gesorgt, als in der 55. Minute erneut Leuchtfackeln auf den Platz flogen, pfiff Schiedsrichter Serdar Gözübüyük das Spiel ab.

Vor dem Stadion brachen in der Folge Tumulte aus, einige Fans legten sich mit der Polizei an und warfen mit Pflastersteinen. Spieler und Trainer beider Teams harrten in den Kabinen aus, auch Journalisten durften das Stadion aus Sicherheitsgründen nicht verlassen.

"Das hat nichts mit Fußball und Fansein zu tun. Sie spielen mit der Sicherheit der Spieler, ihrer Mitfans und sich selbst. Schämen Sie sich", schrieb Justizministerin Dilan Yesilgöz-Zegerius auf X.

Mit nur einem Punkt aus den ersten fünf Spielen hat Ajax den schlechtesten Saisonstart seit 1965 hingelegt.

Ajax entlässt Sven Mislintat

Stunden nach dem Tiefpunkt gegen Feyenoord wurde Sportdirektor Sven Mislintat entlassen. Grund dafür sei der "Mangel an breiter Unterstützung innerhalb der Organisation" für den früheren Stuttgarter, hieß es auf der Homepage. Auch Trainer Maurice Steijn steht in der Kritik.

"Sven hat in den letzten Monaten enorme Anstrengungen für Ajax unternommen, dafür sind wir dankbar. Es liegt nun im Interesse von Ajax, mit vereinten Kräften weiterzumachen und wieder zu sportlichen Erfolgen zu finden", sagte Interimsgeschäftsführer Jan van Halst.