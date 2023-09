Irre Gerüchte um Bundesliga-Rückkehr von Toni Kroos

IMAGO

Toni Kroos könnte von Real Madrid in die Bundesliga zurückkehren

Bei Real Madrid ist Toni Kroos aktuell nur zweite Wahl. Der Vertrag des Mittefeld-Strategen in der spanischen Hauptstadt läuft 2024 aus. Kehrt der ehemalige Profi des FC Bayern dann vielleicht sogar in die Bundesliga zurück?

Bereits seit 2014 schnürt Toni Kroos seine Fußballschuhe für Real Madrid. Bislang gehörte der ehemalige deutsche Nationalspieler zum Stammpersonal der Madrilenen. Doch seit dieser Saison ist der Weltmeister von 2014 oftmals zum Zuschauen verdammt.

Insbesondere der vom BVB gekommene Jude Bellingham macht es dem 33-Jährigen aktuell nicht leicht, in der Startelf Fuß zu fassen. In den bisherigen sechs Pflichtspielen stand Kroos, der seinen Vertrag vor der Spielzeit um ein Jahr bis 2024 verlängerte, nur zweimal in der Anfangsformation.

Übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien zufolge sei es wahrscheinlich, dass der 106-fache Nationalspieler seine letzte Saison im Trikot der Königlichen erlebt. Wie es für den Ex-Bayern-Star dann weitergeht, ist noch völlig offen. Kehrt der fünffache Champions-League-Sieger womöglich sogar in die Bundesliga zurück?

Kehrt Toni Kroos zu Bayer Leverkusen zurück?

Laut "El Nacional" bieten sich Kroos im kommenden Jahr vier Möglichkeiten. Der erste Verein, der an dem zentralen Mittelfeldspieler interessiert sei, ist demnach Bayer 04 Leverkusen, wo er zwischen 2009 und 2010 eineinhalb Jahre erfolgreich auf Leihbasis verbrachte.

Auch der FC Liverpool um Jürgen Klopp sei laut dem Online-Portal an Kroos interessiert. Hinzu kommen zwei Möglichkeiten außerhalb Europas. Demnach bietet sich dem Routinier eine Möglichkeit zur Fortsetzung seiner Karriere in der MLS und in der japanischen J1 League.

Wie Kroos über die sich bietenden Optionen denkt, geht aus dem Bericht nicht hervor. Auch mit einem Karriereende hatte der Spielgestalter in der Vergangenheit immer wieder geliebäugelt.