BVB-Schnäppchen bei Spanien-Star?

IMAGO/Alvaro Medranda

Nico Williams (li.) steht angeblich beim BVB auf der Liste

Verliert Athletic Bilbao einen seiner Leistungsträger an die Fußball-Bundesliga? Angeblich baggert Borussia Dortmund an einem Offensivmann, der im kommenden Jahr ablösefrei zu haben wäre. Aber der BVB ist nicht alleine bei seinem Interesse.

Schon in der letzten Saison trumpfte Nicholas Williams Arthuer - kurz Nico Williams - bei Atletic Bilbao mächtig auf. Mit sechs Toren und fünf Vorlagen spielte sich der junge Rechtsaußen ins Blickfeld zahlreicher Top-Klubs. Und auch in diesem Jahr ist der Spanier wieder mittendrin. Vier Assists in vier Partien zeugen von seiner Wichtigkeit.

Doch der LaLiga-Klub hat ein Problem: denn der Vertrag von Nico Williams läuft im kommenden Sommer aus. Und die Interessenten stehen laut einem Medienbericht bereits Schlange. Kein Wunder, denn der 21-jährige spanische Nationalspieler wäre ab Juli zum Nulltarif zu haben.

Auch Borussia Dortmund soll unter den Schnäppchenjägern sein, das berichtet "El Nacional". Laut dem katalanischen Portal ist der BVB Teil eines elitären Kreises.

Demnach haben Real Madrid und der FC Barcelona die Angel ausgeworfen. Über Spaniens erste Liga hinaus hat angeblich auch der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp sowie Juventus Turin aus der Serie A Interesse. Die besten Chancen werden allerdings - Stand jetzt - dem FC Arsenal zugerechnet.

Demnach hat der amtierende Premier-League-Vizemeister mit Coach Mikel Arteta Nico Williams als perfekte Verpflichtung für die Offensive ausgemacht. Schon im Januar soll es Gespräche geben. Hier wäre der letzte Zeitpunkt für Bilbao, noch eine Ablöse für den Spanier zu erzielen, der aus der eigenen Jugend stammt - sofern Atletic nicht mit ihm verlängert.

BVB-Wechsel? Bilbaos Williams hat alle Zeit der Welt

Nico Williams, dessen Marktwert immerhin auf rund 30 Millionen Euro geschätzt wird, laboriert derzeit an einer Adduktorenverletzung. Wann er genau auf das Spielfeld zurückkehrt, ist noch offen.

Was seine Zukunft angeht, hat der 21-Jährige laut dem Bericht jedenfalls keine Eile. In Ruhe will sich der 1,81 Meter große Spanier alle Angebote anhören, heißt es.

Gut möglich also, dass auch die Dortmunder in diesem Zuge ihre Gelegenheit für eine Bewerbung erhalten.