Tuchel-Plan enthüllt: Darum wollte er Walker

FC Bayern: Thomas Tuchel lässt de Ligt meist nur von der Bank aus ran

Gegen den VfL Bochum durfte Matthijs de Ligt mal von Beginn an ran, doch ansonsten setzt Trainer Thomas Tuchel beim FC Bayern eher auf andere Spieler als den Niederländer, der in der Vorsaison noch zu den Stammkräften gehörte. Doch warum ist de Ligt in die zweite Reihe gerückt? Und welche Rolle hätte Transfer-Flirt Kyle Walker spielen sollen? Das hat nun der "kicker" enthüllt.

Thomas Tuchel hat beim FC Bayern in Neuzugang Min-jae Kim und Routinier Dayot Upamecano seine beiden festen Innenverteidiger gefunden - ganz zum Leidwesen von Matthijs de Ligt, der zuletzt meist außen vor und laut Medienberichten deshalb auch mächtig angefressen war. Beim 7:0-Erfolg gegen den VfL Bochum am Wochenende durfte de Ligt zwar nun endlich von Beginn an aufs Feld, doch das war nur eine Ausnahme, wie es scheint.

Denn wie der "kicker" berichtet, setzt Tuchel beim FC Bayern voll auf Tempo in der hintersten Reihe. Der Speed ist dem Trainer äußerst wichtig. Wohl auch deshalb ist de Ligt kaum ein Thema (mehr), denn in Linksverteidiger Alphonso Davies und den beiden zentralen Abwehrspielern Upamecano und Kim hat der FCB-Trainer die drei schnellsten Verteidiger der Liga im Kader.

Eine Analyse hat gezeigt, dass Davies mit 35,97 km/h, Upamecano mit 35,02 km/h und Kim mit 34,32 km/h das schnellste Trio der Liga bilden. Von de Ligt ist hingegen in der Liste der zwölf schnellsten Verteidiger der Liga keine Spur zu finden. Der nächste Bayern-Star unter den Abwehrspielern mit dem höchsten Speed ist Konrad Laimer (auf Platz zehn), der schon drei mal (aushilfsweise) als Rechtsverteidiger aktiv war.

Der Fokus auf Schnelligkeit ist auch genau der Grund dafür, dass Tuchel unbedingt vor der Saison Kyle Walker von Manchester City unter Vertrag nehmen wollte.

Darum wollte Tuchel Walker zum FC Bayern holen

Der rechte Abwehrspieler, der mit 37,3 km/h in der letzten Saison den Geschwindigkeitsrekord in der Premier League aufstellte, galt als Wunschverpflichtung des 50-Jährigen.

Tuchel, so der "kicker" weiter, wollte die schnellste Viererkette Europas bei den Münchnern versammelt wissen. Allerdings kam der Wechsel von Walker nicht zustande. Mittlerweile verlängerte der Engländer seinen Vertrag bei ManCity.

De Ligt muss derweil weiter Geduld haben. Tuchel deutete bereits an, dass der Niederländer in den kommenden Englischen Wochen gebraucht werden wird. Gegen Bochum musste der Innenverteidiger nach einem Schlag auf das linke Knie zur Pause raus. Wie die Münchner mitteilten, fällt er wenige Tage aus.