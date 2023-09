Kahn scherzt über Rauswurf beim FC Bayern

IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Oliver Kahn wurde im Mai beim FC Bayern gefeuert

Der frühere Vorstandschef Oliver Kahn kann seine Entlassung beim FC Bayern rund vier Monate danach inzwischen offensichtlich mit Humor nehmen.

Auf die Frage, was ihn beim deutschen Rekordmeister überrascht habe, antwortete Kahn bei einem Interviewformat auf der Münchner Startup-Konferenz "Bits & Pretzels" mit einem Augenzwinkern: "Die kurze Amtszeit".

Sein Image aus seiner Zeit als Profi sieht der 54-Jährige als einen Grund seines Scheiterns beim FC Bayern.

"Wenn du in den Köpfen der Leute als Torwart verankert bist, ist es schwer, etwas anders zu machen als damals. Sie realisieren nicht, dass du dich weiterentwickelt hast und wollen den Torhüter Kahn", sagte der Europameister von 1996.

Nachdem sich der FC Bayern rund um den letzten Bundesligaspieltag 2022/2023 von ihm sowie Sportvorstand Hasan Salihamidzic getrennt hatte, zog sich Kahn zunächst aus der Öffentlichkeit zurück.

Erster Auftritt in Deutschland seit dem Aus beim FC Bayern

Zuletzt war er aber wieder präsenter, der Auftritt bei "Bits & Pretzels" war sein erster öffentlicher in Deutschland nach der Trennung von den Münchnern.

"Ein Unterschied zu meiner Zeit als Profi ist, dass ich nicht die mentalen Signale und die meines Körpers ignoriere. Wenn ich das erkenne, dass ich Grenzen überschreite, nehme ich mir eine Auszeit, egal, was andere sagen", erklärte Kahn.

Vergangene Woche absolvierte der frühere Torwart-Titan eine viel diskutierte Saudi-Arabien-Reise - angeblich inklusive Job-Angebot. Auch dort äußerte sich Kahn schon zum Aus beim FC Bayern.

"Wenn man in einem Klub an einen Punkt kommt, an dem man unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliche Ansichten über bestimmte Themen, die Entwicklung, Strategie oder Führung hat und man diese nicht zusammenbringen kann, dann ist es für beide Seiten besser, ihren eigenen Weg zu gehen", sagte er in der TV-Sendung "Kora Rotana".