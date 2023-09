FC Bayern vor Torwart-Wechsel?

IMAGO/Ulrich Wagner

Bekommt Daniel Peretz eine Bewährungschance beim FC Bayern?

Kurz vor Transferschluss verpflichtete der FC Bayern Torhüter Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv. Seitdem fungiert der 23 Jahre alte Israeli als Ersatzmann für Sven Ulreich. Nun winkt ihm die erste Bewährungschance von Beginn an beim deutschen Rekordmeister.

Wie der "kicker" spekuliert, könnte Peretz in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Preußen Münster am Dienstag (20:45 Uhr) von Trainer Thomas Tuchel in die Startelf beordert werden.

Bislang stand er in den Bundesligaspielen gegen Borussia Mönchengladbach (2:1), Bayer Leverkusen (2:2) und den VfL Bochum (7:0) sowie beim Champions-League-Auftakt gegen Manchester (4:3) im Spieltagskader der Münchner, kam aber nicht zum Einsatz,

Offen bleibt die Frage, ob Tuchel generell eine Torhüter-Rotation im Pokal plant, oder Peretz' möglicher Einsatz in Münster eine einmalige Chance bleibt.

Klar schien bislang: Solange Platzhirsch Manuel Neuer nach seinem Beinbruch aus dem vergangenen Dezember weiter ausfällt, ist Sven Ulreich die Nummer eins des FC Bayern. Der 35-Jährige erledigt seinen Job in dieser Spielzeit bislang gewohnt unaufgeregt und solide.

FC Bayern: Daniel Peretz meldet Ansprüche an

Peretz hatte Neuer bei seiner Vorstellung als sein "Vorbild" bezeichnet, aber auch Ansprüche angemeldet.

"Ich kam hierher, um mich zu zeigen und mich zu messen. Ich bin Sportler. Ich habe großen Respekt vor den anderen, aber das ist unser Beruf. Jeder von uns will spielen", sagte er.

Tuchel hält viel von dem talentierten Schlussmann. "Er hat ein paar besondere Zutaten, die das moderne Torwartspiel ausmachen. Er ist mutig, er ist aktiv, er hat einen langen Schlag, eine gute Spieleröffnung, einen weiten Abwurf, er hält eine gute Distanz zur Abwehrlinie", lobte der Chefcoach des FC Bayern Peretz gegenüber "DAZN". Der Neuzugang passe "einfach perfekt in unsere Torwart-Planungen".