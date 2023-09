Ex-Bayern-Star Alaba nach Horrorvorstellung am Pranger

IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO

Ex-Bayern-Star David Alaba enttäuschte im Madrid-Derby

Nach fünf Siegen in den ersten fünf Spielen kassiert Real Madrid ausgerechnet im Derby gegen Atlético seine erste Saisonniederlage in der Liga. Ein Sündenbock ist schnell ausgemacht: Ex-Bayern-Star David Alaba. Aber auch der frühere BVB-Profi Jude Bellingham kommt in der Nachbetrachtung der Partie gar nicht gut weg.

Im hitzigen Derby gegen Atlético Madrid wurden die Königlichen schon in der Anfangsphase überrumpelt. Nach 180 Sekunden zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz, keine Viertelstunde später stand es bereits 0:2 aus Sicht der Ancelotti-Elf, die sich in der Folge zwar wehrte, gegen die giftigen Gastgeber aber zu wenig Mittel fand.

Einen besonders schwachen Tag erwischte der frühere Bayern-Profi David Alaba, der sich sowohl beim 0:1 als auch beim 1:3 (46.) grobe Stellungsfehler leistete und Morata jeweils frei einköpfen ließ. Als "Protagonist" der Pleite bezeichnete die "Mundo Deportivo" den Österreicher nach dem Spiel und schrieb: "Ein schreckliches Spiel von ihm, der an zwei der drei Tore großen Anteil hatte."

Ex-Bayern-Star Alaba mit "unerklärlicher" Leistung

Die "AS" ging sogar noch einen Schritt weiter und meinte: "Das war wahrscheinlich sein schlechtestes Spiel für Madrid. Beim ersten Tor leistete er sich einen katastrophalen Fehler. Das war unerklärlich. Und beim zweiten Tor gab es ein Déjà-Vu. Ein verhängnisvoller Abend und sehr seltsam für ihn."

Die "Sport" stimmte in die Kritik mit ein und schrieb von einem "planlos" agierenden Alaba, der sich von seinem frühen Fehler vor dem 0:1 nie erholte.

Auch Ex-BVB-Star Jude Bellingham am Pranger

Allerdings war der Österreicher nicht der einzige Madrilene, der sich nach dem Spiel deutliche Kritik gefallen lassen musste. Auch Ex-BVB-Antreiber Jude Bellingham, der Star der bisherigen Saison, ging gemeinsam mit seinen Teamkollegen im voll gepackten Metropolitano unter.

Die "AS" sah eine "sehr komplizierte Nacht für den Brillanten", der "keine Möglichkeit bekam, in den Strafraum zu kommen". Das Horror-Foul des Engländers in der Nachspielzeit - Bellingham sah hierfür nur Gelb - habe seinen Auftritt am Ende "noch schlimmer gemacht".

Die "Sport" sah beim Engländer erstmals in dieser Saison einen "fehlenden Instinkt, der seinem Team in dieser Saison schon so viele Punkte gebracht hat". Nur etwas gnädiger zeigte sich die "Mundo Deportivo", die Bellingham angesichts seiner bisherigen Auftritte etwas in Schutz nahm und schrieb, so eine Leistung wie gegen Atlético müsse ihm verziehen werden.