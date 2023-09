FC Bayern verkündet Vertragsverlängerung

IMAGO/Ulrich Wagner

Neuer Sponsoren-Deal für den FC Bayern

Das Engagement des Werkzeugherstellers Einhell beim FC Bayern wird verlängert und ausgeweitet. Das gab der deutsche Rekordmeister bekannt.

Die Münchner und das Unternehmen aus Landau an der Isar arbeiten nun bis 2027 zusammen und damit zwei Jahre länger als ursprünglich geplant.

Einhell fungiert seit August 2021 als Gold-Partner des FC Bayern und ist "Official Home & Garden-Expert" des Klubs. Künftig wird der Sponsor auch auf den LED-Banden in der Allianz Arena sichtbar sein, heißt es in der Mitteilung.

Zudem sind im Fanshop des FC Bayern sowie bei ausgewählten Händlern bereits seit August 2022 zwei Lizenzprodukte in der FC Bayern Special Edition erhältlich: ein Akku-Rasenmäher und ein Akku-Schlagbohrschrauber.

"Wir freuen uns, mit einem so starken und überaus engagierten Partner wie Einhell frühzeitig in die Verlängerung zu gehen und unsere Partnerschaft noch weiter auszubauen", sagte der Münchner Marketing-Vorstand Andreas Jung. "Schon die ersten beiden Jahre haben gezeigt, welches Engagement und welche Kreativität in der Marke Einhell stecken. Unter anderem unterstützen die Power X-Change Akku-Geräte unsere Greenkeeper bei ihrer täglichen Arbeit und schaffen so auf dem Trainingsgelände in der Säbener Straße sowie in der Allianz Arena die besten Spielbedingungen für unser Team."

"FC Bayern weltweit ein Botschafter für Qualität aus Deutschland"

Einhell-CEO Andreas Kroiss erklärte: "Der FC Bayern ist weltweit ein Botschafter für erstklassige Qualität aus Deutschland und steht für Dominanz, Emotion, Leistung und Ausdauer. Einhell verkörpert dieselben Werte, und auch wir haben den Anspruch, weltweit zu den Top-Playern am Do-It-Yourself-Markt zu gehören. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, den Vertrag vorzeitig bis 2027 zu verlängern."

Das Unternehmen sei "fest davon überzeugt, dass die Partnerschaft weiter mit voller Kraft auf unsere Akku-Plattform, die mittlerweile mehr als 300 Geräte umfasst, einzahlen wird und unsere internationale Wahrnehmung stärkt".