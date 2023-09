Medien: "Eifersüchtiger" Haaland liebäugelt mit Wechsel

IMAGO/Andrew Yates

Erling Haaland soll mit einem Abschied von Manchester City liebäugeln

Mit 62 Toren in 67 Bundesligaspielen präsentierte sich Erling Haaland beim BVB einst überragend, was der Norweger seither bei Manchester City abliefert, ist allerdings nochmal eine Nummer beeindruckender. Dennoch soll der Torjäger derzeit nicht unbedingt bester Stimmung sein, angeblich sogar einen Abschied in Betracht ziehen.

2023/24 steht Erling Haaland schon wieder bei acht Treffern in neun Pflichtspielen für Manchester City, der Auftakt der Champions-League-Gruppenphase gegen Roter Stern Belgrad (3:1) war eines der wenigen Spiele, in denen der 23-Jährige keinen eigenen Treffer verbuchen konnte. Dafür trumpfte ein anderer Offensivstar der Sky Blues auf. Ein Umstand, der Haaland angeblich gar nicht gefallen soll.

"Es ist unglaublich, was uns da für eine Verpflichtung gelungen ist. Er hat alles. Er kämpft, er schießt Tore, er assistiert. Außerdem ist er ein netter Kerl. Hinter Haaland ist er eine unglaubliche Gefahr. Ich freue mich sehr für ihn, denn er hat es verdient", lobte ManCity-Teammanager Pep Guardiola Matchwinner Julian Álvarez, nachdem der Argentinier als hängende Spitze hinter Stoßstürmer Haaland Belgrad mit zwei Treffen nahezu im Alleingang besiegt hatte.

Ein Loblied, das bei Haaland nicht sonderlich gut angekommen sein soll. Das behauptet "Diario Gol". Demnach soll der norwegische Nationalspieler um seine Rolle als unangefochtener Anführer im Team bangen. Haaland soll regelrecht "eifersüchtig" auf Álvarez sein.

Bericht heizt Gerüchte um Haaland-Klausel an

Der Argentinier steht ebenfalls seit 2022 bei ManCity unter Vertrag, war in seiner ersten Saison allerdings nicht immer gesetzt und wurde von Guardiola auf vielen Positionen ausprobiert. 2023/24 scheint die perfekte Rolle allerdings gefunden, Álvarez sammelte kaum weniger Minuten als Haaland.

Letzterer soll dem Bericht zufolge nun sogar in Betracht ziehen, Manchester im Sommer 2024 den Rücken zu kehren. Dann erhält "Diario Gol" zufolge eine Ausstiegsklausel Gültigkeit, die einen Abschied für 200 Millionen Euro ermöglicht. Real Madrid wird als wahrscheinlichstes Ziel genannt.

Allerdings darf und muss man das Gerücht durchaus hinterfragen: Haalands Stellung bei ManCity ist nach wie vor unangefochten, der Spieler selbst erweckte in der Vergangenheit nie den Eindruck, dass er seinen Kollegen den Erfolg neidet und zudem profitiert Haaland vn Álvarez, der bereits zwei seiner Treffer vorbereitete.