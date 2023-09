IMAGO

Der FC Bayern tritt im DFB-Pokal bei Preußen Münster an

Am Dienstagabend (ab 20:45 Uhr) greift auch der deutsche Fußball-Meister FC Bayern in den diesjährigen DFB-Pokal ein. In der ersten Runde des Wettbewerbs geht es für den Rekordpokalsieger im Nachholspiel zum Drittligisten Preußen Münster. Wo wird die Partie live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Nachdem die letzten drei Jahre jeweils mit Enttäuschungen für den FC Bayern endeten, soll in dieser Saison alles besser werden. Mit dem neuen Superstar und Top-Torjäger Harry Kane im Kader wird der erste Pokalsieg seit 2020 angepeilt.

Als erste Hürde wartet dabei am Dienstagabend der Drittliga-Rückkehrer Preußen Münster auf die Münchner. Das Bundesliga-Gründungsmitglied steht dem FC Bayern erst zum zweiten Mal überhaupt in einem Pflichtspiel gegenüber.

In der Saison 2014/2015 spielten die beiden Traditionsvereine ebenfalls in der ersten Runde des DFB-Pokal gegeneinander. Damals siegten die Münchner nach Toren von Mario Götze, Thomas Müller, David Alaba und Claudio Pizarro mit 4:1.

Auch in diesem Jahr gilt der Rekordchampion im DFB-Pokal (20 Titel) wieder als haushoher Favorit. Alles andere als ein klarer Auswärtssieg im Preußenstadion wäre eine faustdicke Überraschung.

Wird der FC Bayern seiner Favoritenrolle gerecht? Wie teuer verkauft sich der Drittligist aus München? Und wo wird Preußen Münster gegen den FC Bayern live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft Preußen Münster vs. FC Bayern live im Free-TV und Stream