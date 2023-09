"Intensives Gespräch" von Nagelsmann mit dem HSV enthüllt

Thomas Boecker/DFB

Julian Nagelsmann landete nach seiner Zeit beim FC Bayern beim DFB

Weit vor seiner Zeit als Chefcoach des FC Bayern hätte der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann fast beim heutigen Zweitligisten Hamburger SV angeheuert.

Bernard Peters, der Nagelsmann als Nachwuchschef bei der TSG 1899 Hoffenheim kennengelernt hatte und 2014 als Sportdirektor zum HSV gewechselt war, offenbarte im "kicker" ein "sehr intensives Gespräch" zwischen dem heute 36-Jährige und der damaligen Führungsetage der Rothosen, Vorstand Dietmar Beiersdorfer und Sportchef Peter Knäbel.

Das Duo habe Nagelsmann, zu der Zeit Hoffenheims U19-Coach, bei einem Treffen in einem Restaurant als Trainer für seine Zweitvertretung in der Regionalliga verpflichten wollen. "Ich war überzeugt, dass er das Zeug zum Trainer in der Bundesliga in Hamburg hatte, weil ich ihn lange kannte", schilderte Peters.

Der umwobene Jung-Coach hatte ebenfalls größere Ambitionen - und konnte diese schließlich dank der TSG und ihres Mäzens abseits des HSV verwirklichen. "Kurz darauf hatte Dietmar Hopp mehr Mut und hat ihn in Hoffenheim trotz seines jungen Alters von 28 Jahren zum Cheftrainer gemacht", erklärte Peters.

Von RB Leipzig über den FC Bayern zum DFB-Team

Zwischen Februar 2016 und dem Ende der Saison 2018/2019 coachte Nagelsmann dann die Kraichgauer. Danach folgte der Wechsel zu RB Leipzig. Nach zwei erfolgreichen Jahren bei den Sachsen wagte Nagelsmann im Sommer 2021 den Sprung zum FC Bayern, wo er im vergangenen März seinen Hut nehmen musste und durch Thomas Tuchel ersetzt wurde.

Vergangene Woche schließlich bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Nagelsmanns Inthronisierung als neuer Bundestrainer und Nachfolger von Hansi Flick.

Der gebürtige Oberbayer soll die Nationalmannschaft zunächst bis einschließlich zur Heim-EM 2024 betreuen. Danach wollen sich beide Parteien zusammensetzen und über eine zeitliche Ausdehnung der Zusammenarbeit sprechen.