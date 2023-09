BVB-Star bekommt Extra-Lob nach Startelf-Comeback

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Salih Özcan spielte gegen Wolfsburg von Beginn an für den BVB

Zum ersten Mal in der laufenden Bundesliga-Saison durfte Salih Özcan am vergangenen Samstag von Beginn an ran, wurde von Cheftrainer Edin Terzic in die Startformationen von Borussia Dortmund berufen. Beim wichtigen 1:0-Heimsieg des BVB gegen den VfL Wolfsburg lieferte der Mittelfeldmann dann das ab, was von ihm erwartet wurde.

Laufbereitschaft, Zweikampfstärke, Leidenschaft: Salih Özcan wurde vom BVB-Coach vor allem damit beauftragt, seinen Kernkompetenzen als zentral-defensiver Mittelfeldspieler vor der Abwehrkette nachzukommen.

Özcan nahm sich der Aufgabe an und zeigte schnörkellose 90 Minuten im Signal Iduna Park gegen die Wölfe. Für Kapitän Emre Can in die Startelf rotiert, lieferte der 25-Jährige insgesamt eine sehr einsatzfreudige Leistung ab und hatte seinen Anteil daran, dass der BVB zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag wieder ohne Gegentreffer geblieben war.

Die Performance des türkischen Nationalspielers kam auch bei den Dortmunder Klubbossen bestens an.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl meinte gegenüber den "Ruhr Nachrichten", dass er mit dem ersten Startelf-Einsatz der laufenden Saison von Salih Özcan äußerst zufrieden gewesen sei: "Er hat mir richtig gut gefallen. Er war griffig in den Zweikämpfen und gut im Spiel", urteilte Kehl, der einst auf ähnlicher Position in der defensiven Mittelfeldzentrale agierte, über den gebürtigen Kölner.

BVB am Freitagabend in Hoffenheim gefordert

Ob sich Özcan mit seinem fleißigen Auftritt gegen Wolfsburg nun für weitere Aufgaben in der Dortmunder Startelf aufgedrängt hat, werden die kommenden Tage zeigen. Cheftrainer Edin Terzic hatte sich zuletzt nicht festlegen wollen, in welchen personellen Konstellationen er im Mittelfeld agieren wolle.

Das nächste Bundesliga-Spiel steht für den BVB bereits am kommenden Freitag an, wenn es zur TSG 1899 Hoffenheim in den Kraichgau gehen wird (Anstoß 20:30 Uhr).