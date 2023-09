Schalke-Zoff geht weiter: Ex-Star verteidigt Baumgartl

IMAGO/nordphoto GmbH/ Witke

Timo Baumgartl flog bis auf Weiteres aus dem Profi-Kader des FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 kommt nach der bereits vierten Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga nicht zur Ruhe. Als wäre das 1:3 beim FC St. Pauli nicht schon schlimm genug gewesen, sorgte Abwehrspieler Timo Baumgartl nach Spielschluss mit einem aufsehenerregenden Interview auch noch für zusätzlichen Zündstoff. Der Verteidiger wurde noch am Sonntag suspendiert, was die nächste Eskalationsstufe bedeutete.

Offiziell wurde die vorübergehende Degradierung Baumgartls in den U23-Kader sowie die Verhängung einer Geldstrafe damit begründet, dass er gegen "interne Verhaltensregeln" verstoßen habe.

Der Klub bezog sich damit auf die ungewohnt kritischen Aussagen Baumgartls gegen den eigenen Cheftrainer, der die Mannschaft nach Ansicht des Spielers am Wochenende taktisch nicht optimal eingestellt hatte.

"Da ist keine Kompaktheit da. Das ist unser großes Problem, Wir sind immer einen Schritt zu spät", hatte der 27-Jährige am Samstagabend gegenüber "Sky" verlauten lassen, um danach noch deutlicher zu werden: "Wir spielen natürlich mit dem Feuer. Das ist eine risikobehaftete Sache, die wir da machen. Dann ist es einfach so, dass man Gegentore kassiert, das ist einfach Fakt."

Die taktische Ausrichtung, zumeist im direkten Eins-gegen-Eins verteidigen zu lassen, unabhängig vom Spielstand, sei unmittelbar mit Reis in Verbindung zu bringen, hatte Baumgartl betont: "Das ist die Philosophie des Trainers, er gibt uns das vor und deshalb machen wir das als Mannschaft. Aber klar ist, wenn man die ersten 20, 30 Minuten sieht, dass das brutal schwer ist, wenn der Gegner das gut macht, sich gut bewegt."

Nach diesen Aussagen, die die Suspendierung für die laufende Kalenderwoche zur Folge hatten, sprang ihm sein einstiger Mannschaftskollege und Ex-Schalker Dennis Aogo zur Seite.

Schalke-Zoff: Aogo fand Baumgartl-Interview "inhaltlich gut"

Bei "Sky" monierte Aogo, dass Baumgartl nun sein offener und ehrlicher Umgang mit der Niederlage in Hamburg am Samstagabend zum Verhängnis wurde: "Wir schreien alle nach diesen Typen und dann diskreditiert man jemanden, der ein Interview gibt, in dem er seine Meinung sagt und den Trainer nicht persönlich angeht, sondern sich sehr auf das Inhaltliche fokussiert. Da frage ich mich schon, für was er genau eigentlich sanktioniert wurde."

Aogo habe den suspendierten S04-Profi im Anschluss auf direktem Wege kontaktiert: "Ich habe ihn angerufen, weil ich ihm sagen wollte, dass ich das Interview gut fand - inhaltlich gut, auf den Punkt. Natürlich war es kritisch, aber im Fußball ist halt nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen."

Den Platz im Kader für mindestens ein Spiel hat Baumgartl seine öffentliche Schelte trotzdem gekostet.