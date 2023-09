FC Bayern plant offenbar zwei Winter-Transfers

IMAGO/Markus Fischer

Holt der FC Bayern im Winter gleich zwei Neuzugänge?

Mehr als 150 Millionen investierte der FC Bayern in dieser Saison bereits in Neuzugänge - und ist dem Vernehmen nach noch nicht fertig mit seiner Kaderplanung. Im Winter könnten zwei weitere Stars ihren Weg an die Säbener Straße finden.

Harry Kane für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur, Min-jae Kim für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel, Daniel Peretz für fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv, dazu die ablösefreien Transfers von Konrad Laimer (RB Leipzig) und Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund): Beim FC Bayern war in Sachen Neuzugänge im vergangenen Sommer einiges los.

Weitere 65 Millionen Euro wollte der deutsche Rekordmeister am Deadline Day in die Dienste von Joao Palhinha vom FC Fulham investieren. Der portugiesische Mittelfeldabräumer weilte bereits in München, erhielt vom Premier-League-Klub aber letztlich kein grünes Licht für einen Wechsel.

Auf Palhinhas bevorzugter Position, der Sechs, sowie auf der defensiven Außenbahn könnte sich der FC Bayern in der kommenden Transferperiode nochmals verstärken. Das berichtet der "kicker".

Der neue Sportdirektor Christoph Freund stehe bereits jetzt in ständigem Austausch mit Trainer Thomas Tuchel, der vor Freunds Amtsantritt im September ebenfalls der Transferplanungskommission der Münchner angehörte, sich inzwischen aber wieder auf seine eigentlich Tätigkeit an der Seitenlinie sowie auf dem Trainingsplatz konzentrieren soll.

Mehrere Profis auf der Liste des FC Bayern?

Fast-Neuzugang Palhinha steht dabei übereinstimmenden Medienberichten zufolge weiter auf der Liste des FC Bayern, trotz seiner Vertragsverlängerung bis 2028 bei Fulham. Zudem gilt Scott McTominay (Manchester United) als Kandidat für die Zentrale.

Die Außenverteidiger Aaron Hickey (FC Brentford) sowie Reece James (FC Chelsea) wurden zuletzt ebenfalls mit den Münchnern in Verbindung gebracht.

James' aktueller Teamkollege Trevoh Chalobah, der sowohl außen als auch innen verteidigen kann, war bereits im Sommer ein ernsthaftes Thema beim FC Bayern.